蔡依林首登大巨蛋！連唱3天陪跨年 最便宜990就能進場
【緯來新聞網】蔡依林今（31日）正式宣布將於12/30、12/31及2026/1/1登上台北大巨蛋，出道26年化身主宰慾望與自由的「愉悅之母」舉辦《國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE》世界巡迴演唱會TAIPEI，票價分別有6990元、5990元、4990元、3990元、2990元、990元，購票規則也同步釋出，
蔡依林睽違5年展開新巡演。（圖／凌時差 提供）
繼5年前《UGLY BEAUTY》，此次《PLEASURE》系列全新巡演配合台北大巨蛋4萬人場地規模，特別精心打造3座沉浸互動式「人間樂園」舞台，透過主舞台、延伸舞台與恆星舞台的串聯，讓蔡依林不僅能近距離與觀眾零距離互動，更能以全景式視覺與動態動線縱橫全場。
此外，更再度邀來—澳洲雙人導演 Ashley Evans 與 Antony Ginandjar 所領軍的 Squared Division 團隊操刀，誓言以更大膽前衛的創意，結合頂級視覺藝術、時尚與極致舞台美學。為了以最佳狀態迎戰，她將於11月特別飛到洛杉磯LONG STAY長達1個月的閉關魔鬼訓練。
蔡依林特別預告：「隨著舞台、規模升級，挑戰更大，除了會盡全力打破過往框架，更希望能以更精彩、更顛覆想像的視覺與聽覺，陪大家在大巨蛋一起進入這場瘋狂奇幻的愉悅冒險旅程。」
蔡依林正式宣布大巨蛋演唱會資訊。（圖／凌時差 提供）
提及這次演唱會以「人間樂園」為主題的緣由，她透露先前歐洲旅遊時，偶然間看到十五世紀尼德蘭畫家耶羅尼米斯波希（Hieronymus Bosch）的知名畫作《人間樂園》而產生靈感，「整幅畫的感覺像是上帝的視角，看見不同人的生活，讓我本能性地想偷窺，忍不住去看每個角落的各種『細節』」。
她特別引用〈D.I.Y〉的歌詞向歌迷興奮喊話：「人間樂園任我打造！誠摯邀請大家一起踏入蔡依林的人間樂園，一同創造屬於自己的人間樂園。」
睽違5年宣布再次啟動全新大型巡演，她本周末(2日)將於台北流行音樂中心戶外表演空間舉辦新專輯《PLEASURE》簽名會搶先與歌迷見面，許久沒辦簽名會，興奮透露：「有幾首歌可能大家都沒聽過，到時候簽唱會上見。」
《PLEASURE》大巨蛋票圖。（圖／凌時差 提供）
售票時間
2025年11月22日上午10:00-中午12:00
國泰世華CUBE信用卡優先購票
2025年11月22日中午12:00
台灣大哥大 專區購票
2025年11月22日下午2:00-晚上10:00
JOLIN官網會員限量優先購票
2025年11月23日中午12:00
KKTIX售票系統 全面開賣
