蔡依林首登大巨蛋！阿妹喊「辣翻全場」 林俊傑也助陣

蔡依林今晚登大巨蛋開唱。（圖／凌時差提供）





天后蔡依林今（30）日起一連三天在台北大巨蛋舉辦「PLEASURE世界巡迴演唱會」，共吸引12萬名粉絲到場力挺，她在下午發文寫下「取悅自己，刻不容緩，See you soon。」不少藝人好友紛紛送上祝福。

蔡依林首登大巨蛋開唱，藝人好友們也送上花籃祝賀，包括「Hebe」田馥甄、鍾欣凌、林志穎夫婦、王力宏、韋禮安、徐佳瑩夫妻、A-Lin、陳綺貞，而張惠妹則寫下「愉悅～到底～辣翻全場」。

演藝圈好友送上花籃祝賀。（圖／記者陳怡伶攝）

演藝圈好友送上花籃祝賀。（圖／記者陳怡伶攝）

演藝圈好友送上花籃祝賀。（圖／記者陳怡伶攝）

廣告 廣告

除此之外，吳青峰與羅志祥更大玩「9點半睡覺」梗，分別寫下「祝福蔡依林熬夜大成功」、「jolin阿姨：盡情在台上表現妳的72變，啊！對了，不要9點半就想要回家睡覺喔，因為觀眾太嗨了，就陪大家嗨到炸裂吧！」就連剛認愛的林俊傑也祝賀演唱會圓滿成功。

羅志祥、林俊傑送上花籃祝賀。（圖／記者陳怡伶攝）

羅志祥、林俊傑送上花籃祝賀。（圖／記者陳怡伶攝）

羅志祥、林俊傑送上花籃祝賀。（圖／記者陳怡伶攝）



【更多東森娛樂報導】

●蔡依林演唱會搶票災情頻傳！主辦單位道歉 2聲明曝光

●「蔡依林接班人」火辣現身 遭酸民狠嗆反應曝光

●蔡依林登大巨蛋開啟「愉悅宇宙」 倒數彩排內幕曝光

