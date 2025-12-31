蔡依林駕彩翼飛馬尋真愛 笑稱自己出現「戀愛腦」

（中央社記者洪素津台北31日電）歌后蔡依林今天跨年夜在大巨蛋舉辦第2場演唱會，她駕著「彩翼飛馬」嗨唱「腦公」再掀演唱會高潮；蔡依林說，知道粉絲是帶非常高能量來的，「你們要記得許願，多年後你會發現你在今天存很多愛給自己」。

蔡依林31日跨年夜PLEASURE演唱會再度開唱，她開心表示，很久沒有在跨年夜出現，這次就是當派對的主人，跟大家一起意猶未盡，「你們有沒想過2025年最後一天跟我碰面，我知道你們是帶非常高的能量進來，因為明天放假」；而蔡依林演唱會到中段則開心撒出不少道具紙鈔，她表示，可以把紙鈔當成許願紙許願，「你們可以寫下自己的心願，多年後你會發現，你當時其實存很多愛給自己」。

演唱會中蔡依林駕馭「彩翼飛馬」，嗨唱「腦公」來尋真愛，還笑稱自己出現「戀愛腦」，陷入了「多巴胺中毒」，「我昨天回到家躺到2點，日思夜想，真的很像戀愛感覺。我睡不著，乾脆起來在床上拉筋，你們知道，熬夜通常都會疑神疑鬼的！」

歌迷貼心的「排字應援」提醒蔡依林晚上9點半該睡覺，這也讓蔡依林忍不住撒嬌大喊：「簡直太過分了！我大概幾年才會有一次這樣的狀態，突然間可以跟大家戀愛3、4天，覺得很開心；本來以為熬夜會變黃臉婆，結果今天早上起來看鏡子，發現還是一樣美，這不就是戀愛狀態嗎？」她更打趣向全場萬名粉絲保證：「來到我的演唱會，你們回家照鏡子一定也會變漂亮！」

最後，蔡依林也感性分享籌備演出心得，她表示，這場巡演從籌備至今，雖然耗時，但過程十分愉悅，「直到見到你們，看到大家驚喜眼神，我覺得自己就像是開派對的主人，非常開心。」（編輯：陳仁華）1141231