蔡依林騎蛇畫面爆紅 外國網友「以為是AI」：是真的嗎？

蔡依林台北大巨蛋演唱會站巨型蟒蛇開唱，引發熱議。（凌時差提供）

華語流行天后蔡依林在2025年跨年期間在台北大巨蛋展開全新「PLEASURE世界巡迴演唱會」前三場，她的震撼舞台與創意造型迅速成為焦點。其中最引人注目的，莫過於她演唱〈美杜莎〉時騎上30公尺長「慾望巨蟒」的畫面，不僅點燃現場粉絲熱情，也意外在國際社群掀起熱烈討論。

蔡依林的騎蛇畫面除了驚艷粉絲在華人圈獲得熱烈討論之外，在國外也引發熱議，相關畫面在IG等社群創下近五百萬觀看量，也被轉貼至X與Reddit等多個平台，引發廣大討論。網友甚至一度質疑畫面是否為AI生成，或誇讚是電影《哈利波特》史萊哲林真實畫面重現。

廣告 廣告

蔡依林的舞台表現被認為突破常規，令人驚嘆她的視覺設計與表演張力。網友留言紛紛表示敬佩與驚喜，「蔡依林簡直太棒了，每次巡演都能突破自我」、「舞台設計已進入神話時代」、「亞洲女王，她的音樂與表演技巧無人能及」、「這太瘋狂了！如果我在現場，一定會哭的」、「這是真的嗎？」、「預算絕對很緊張」、「哇，她真是個勇敢的女人」。

蔡依林大巨蛋演出，驚豔外國網友。（凌時差提供）

蔡依林這次演唱會不僅在視覺與特效上下足功夫，她整體舞台以「愉悅與慾望」為主題，打造出三層樓高巨型公牛、飛馬、金豬、海馬、象鼻魚等奇幻動物陪伴演出。她穿上緊身華麗服裝，從「愉悅之母」變身「馴獸女王」，邊唱邊騎蛇巡禮大巨蛋，並與歌迷近距離互動。展現她全方位的歌唱、舞蹈與舞台掌控能力。

更多中時新聞網報導

吃飽就想睡 當心胰島素阻抗

田徑》杜普蘭蒂斯去年4破世界 今年盼寫歌、結婚

未來3天凍番薯 最冷不到5度