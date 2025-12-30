蔡依林騎30米巨蟒穿梭大巨蛋

天后蔡依林（Jolin）30、31日及明年1月1日登上台北大巨蛋舉辦「JOLIN蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」。她豪砸9億打造出超華麗演出，一開場從「愉悅之母」搖身一變成「馴獸女王」，瞬間把人間樂園變成萬獸派對，率領3層樓高巨型公牛、30米長蟒蛇、飛馬、金豬、海馬、象鼻魚等20隻奇幻動物進入大巨蛋，她更站上巨蟒上開唱，霸氣穿梭於大巨蛋中，引起粉絲陣陣尖叫。

蔡依林昨一連飆唱17首夯曲，讓粉絲大飽耳福，隨後才開口跟粉絲打招呼，還走下台跟歌迷握手，近距離互動，全場嗨翻。她唱完〈玫瑰少年〉，熱情說：「大家好嗎？感覺好久沒看到大家，是彩排過後，第一次迎接來賓的感覺。」也提到距離上一次巡迴首場已經長達6年，她笑說：「有沒有覺得很誇張？來我的演唱會需要大大流汗，盡情歡唱，這場地很大，需要更宏亮的聲音。」歌迷賣力大叫回應，她隨後感性表示，「今天上班辛苦了，準備要放假，陪你們度過2025最後一天。」

穿一襲緊身性感服裝的她飆唱〈SEVEN〉揭開序幕，下秒變身成大地精靈施展「操縱大蛇之術」，召喚出坐騎「慾望巨蟒」高唱〈美杜莎〉，霸氣站上3層樓高的巨蟒邊唱邊跳，還搭乘大蛇繞行大巨蛋一圈與歌迷近距離巡禮，隨後登上延伸舞台演唱〈D.I.Y.〉、〈I’m Not Yours〉等歌曲。

她在「愚者的奉獻」篇章，化身「金紗女伶」登台，演唱多首經典抒情歌，唱到〈第三人稱〉時寵粉走下舞台與觀眾握手，粉絲激動衝上前，場面險些暴動。而在情歌橋段時，看到台下粉絲默契大合唱，她瞬間被感動到哭了，感性說：「剛剛你們把我唱哭了。」

她跟團隊花許多時間心力籌備「PLEASURE」巡迴演唱會，並在《PLEASURE》專輯中探討「慾望及愉悅」為核心概念延伸，從音樂、節目內容、舞台、特效、道具、視覺動畫到前衛華麗造型等各項細節皆環環相扣主題，將整場演出構築成一座龐大而立體的「愉悅宇宙」，共有5個精采故事章節串聯，誠意滿滿。她說：「很開心能和這麼多人一起完成這趟旅程，希望每一位參與的人都能在這場演唱會上找到屬於自己的樂園。」蔡依林3場大巨蛋演唱會共吸引12萬粉絲朝聖，票房粗估吸金5.6億元。