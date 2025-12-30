蔡依林高規格演出太震撼！歌迷還沒看完就大讚「以為是奧運開幕」

【緯來新聞網】蔡依林（JOLIN）全新世界巡演《PLEASURE》今晚（30日）起，一連3天於台北大巨蛋展開，演出共耗資9億元打造「愉悅樂園」。而一系列的舞台設計，有網友忍不住還沒看完，就在網上發表感言，「媽呀！這是演唱會還是奧運會開幕」。

蔡依林和粉絲大合唱。（圖／凌時差提供）

蔡依林剖開愛情中的渴望與遺憾，以組曲〈第三人稱〉、〈天空〉、〈假裝〉、〈檸檬草的味道〉娓娓道出在愛裡迷惘、成長與釋懷的心境轉折，讓全場觀眾彷彿走進一段屬於自己的情感記憶，之後更坦言唱到快哭了。



連續唱了14首歌，她才開始第一段對話：「感覺好久沒見到大家了，彩排過後第一次迎接來賓的感覺，來演唱會就是大大流汗、盡情地歡唱，因為場地比較大，需要更有能量的聲音，我接下來會唱一些你們很喜歡的歌曲，今天上班辛苦了，準備要放假了，會陪你們一起度過2025最後一天。」



在「愉悅宇宙」五大篇章逐步進化的蔡依林，以愛與歡愉的歌聲開啟第四篇章「BEFORE THE TRUTH」（真相之前），迎接故事最終篇章「THE GARDEN OF HER OWN」（她創造的花園），最後以〈PLAY我呸〉為這場魔幻大秀畫下高潮句點。

有夠誇張！蔡依林竟然從書本中走出來。（圖／凌時差提供）

