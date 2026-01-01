蔡依林鬆口演唱會想加場！出道26年「破例首做1事」嗨喊：美夢成真

記者徐珮華／台北報導

蔡依林（Jolin）「PLEASURE」世界巡迴演唱會台北站尾場，今（1）日晚間在台北大巨蛋登場。正式開唱前，團隊分享彩排花絮，透露她登上「覺醒之巔」彩排〈紅衣女孩〉時，造型師為她搭配一雙時尚造型款運動鞋，成為她首次穿著運動鞋登台演出，笑說：「感覺像是美夢成真！而且這會讓我有想加場的動力！」

蔡依林出道26年，舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會。（圖／凌時差提供）

蔡依林彩排階段展開「鞋海戰術」，每套造型準備近40雙鞋子作為替換備選，總共200多雙，現場再視舞蹈強度與舞台動線即時調整，只為讓她能在華麗造型之下依然自在發揮，全力投入每一秒的高強度演出，也讓歌迷看見舞台背後滿滿的細節與用心。

廣告 廣告

蔡依林造型團隊準備200多雙鞋子替換，讓舞台效果與表演舒適度取得最佳平衡。（圖／凌時差提供）

蔡依林透露：「因為有些動作幅度很大的舞蹈，造型其實會稍微限制活動，肢體語言很容易被『HOLD住』，所以服裝設計一定要兼顧好看與實用性。」甚至開玩笑表示「我希望下一場可以穿拖鞋！然後唱〈妥協〉的時候，讓歌迷接拖鞋」，展現私下幽默又真實的一面。

更多三立新聞網報導

謝京穎公布雙胞胎性別！與張書偉都猜錯 戳破氣球「驚訝反應全被拍」

嘉義跨年／放送事故！頌樂唱一半「設備2度出狀況」驚險反應全被拍

嘉義跨年／羅志祥快嘴RAP！無預警點名在地紅人 台上台下都笑了

林俊傑才認愛七七！前緋聞女友「狂嘔6次」發聲了 41字開轟惹遐想

