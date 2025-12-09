蔡依林鬆口「受傷仍願意去愛」 關係裡失去界線：交出一部分自己

蔡依林遠赴杜拜拍MV。凌時差提供

「華語流行天后」蔡依林（JOLIN）全新專輯《PLEASURE》中收錄的〈Fish Love〉，因直面「愛與佔有」的本質，成為專輯中最具衝擊力的作品。MV以歌詞「Part of me is in you」為核心概念延伸，聚焦在「被掏空、被抽離」的狀態，以直接而強烈的方式呈現相愛後留下的痕跡。

〈Fish Love〉概念源自美國哲學家Dr. Abraham J. Twerski的「Fish Love」理論，Twerski是一位兼具精神科醫師與作家身分的重量級學者，著作超過百本，以深入淺出的心理洞察廣受推崇。他指出，人以為的愛往往像「吃魚」，滿足的其實是自己的需求，而非真正愛上對方。

廣告 廣告

蔡依林遠赴杜拜拍MV。凌時差提供

蔡依林遠赴杜拜拍MV。凌時差提供

JOLIN將這個比喻延伸到關係裡，描寫人在相愛時容易失去界線、交出自己的一部分。她坦言：「這比較像是一種會被抽走的愛。很多人都會說『我愛你』，但並不知道自己愛的是什麼，也不了解對方又愛自己哪裡，這其實很普遍。」但她並不因此否定愛：「即使過程會受傷，但仍然願意去愛，我覺得是一件很美的事。」

M收錄杜拜從白天到夜晚的多種風貌，包括船飯店迎接日出的第一道光、沙漠在夕陽下的金色層次，以及俯瞰城市時壯闊延展的天際線，成為影像中不可忽視的亮點。除了沙漠與高樓，導演也加入柔性的「水元素」，呼應歌名意象，無論是泳池中拍攝帆船飯店日出的畫面，或Al Seef舊城區旁運河取景，都呈現杜拜獨特的古今並存魅力。

蔡依林遠赴杜拜拍MV。凌時差提供

JOLIN笑說，這趟拍攝讓她再次感受到杜拜的迷人之處：「景色真的很美，食物也超好吃！」她分享在工作空檔和同事到沙灘散步、感受當地陽光與海風，也造訪米其林餐廳品嚐料理，讓她驚呼：「每道都好吃到讓人想再回去！」這次拍攝成為她印象深刻的城市與美食之旅。

蔡依林遠赴杜拜拍MV。凌時差提供



回到原文

更多鏡報報導

蔡依林「極限任務」曝光！天后48小時內上天、下水、入沙漠

李芷婷甩分手前任低潮穩交上班族2年 聞小煜婚變曝私下互動

壓垮5年婚的最後一根稻草！小煜「一舉動」讓言言心力交瘁