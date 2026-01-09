蔡依林點名提告！被挖「辱華舊照」中國網紅急了：想搞文字獄？

娛樂中心／周希雯報導

天后蔡依林（Jolin）日前降臨台北大巨蛋開唱，砸9億精心打造出公牛、巨蟒、金豬、天馬等巨型道具；卻被質疑設計概念與「邪教」有關，令公司罕見硬起來要提告。其中被點名的抖音網紅「斯理亞」，被起底是曾參加《超級星光大道》的歌手梁曉珺，更有網友挖出她疑似「辱華」證據；梁曉珺也不忍拍片反擊，拋出中國法條開嗆，「一個明星還想搞互聯網文字獄？」

簡單回顧整起事件，梁曉珺日前發影片稱，蔡依林新歌的目的是「宣傳天主教七宗罪」，雖然不代表她加入邪教，「但只要有意幫人傳教，這些歌曲就會獲得大量預算」、「有些歌曲看似莫名其妙，其實是利用潛意識教導我們下一代」。面對與宗教相關指控，蔡依林巡演主辦方怒發聲明強調0容忍，更點名「斯理亞」散布不實訊息、人身攻擊，已經收集證據並啟動法律程序，「堅決追究其法律責任，絕不姑息」。

蔡依林演唱會主辦方點名「斯理亞」，表示要追究法律責任。（圖／翻攝「斯理亞」抖音）

蔡依林演唱會主辦方點名「斯理亞」，表示要追究法律責任。（圖／翻攝「蔡依林Pleasure巡迴演唱會」微博）

對此，梁曉珺馬上拍片反擊，「多大點破事，我有榮幸成為第一個被蔡依林告的人嗎？」她強調，自己一開始就聲明只是「娛樂性解讀」，而且官方專輯主題就是「七宗罪」、「人間樂園」，這些元素皆源於西方宗教，反嗆公司「發聲明前要好好做功課」。梁曉珺更搬出中國《宗教事務條例》中關於「非宗教團體不得開展宗教活動」等規定，反過來要公司辦演唱會前應查閱法律法規，「不要以為買水軍動員粉絲，瘋狂舉報就能堵住悠悠眾口」。

梁曉珺嗆聲蔡依林公司不要動員網軍、粉絲出征。（圖／翻攝「斯理亞」抖音）

對於被挖出寫錯「中國」的舊照，梁曉珺也反擊，「實在挖不到我什麼黑料，就要拿這張當時只有幾歲、不會說中文的我女兒寫的錯別字，來說我辱華、拿我的國籍來說事？」她強調，自己始終熱愛中國傳統，甚至送孩子回中國學習；反觀蔡依林公司，雖聲稱在宣揚中國傳統文化，「我想用蔡依林的歌曲來回應他們，There is nothing left to say（無言以對）。現在都2026年了，一個明星還想搞互聯網文字獄？」最後再搬出法條嗆聲，若有藝人組織粉絲大規模施壓、控制輿論，可處拘留和罰款，「受到蔡依林水軍的騷擾和無端舉報的各位博主，可以私信我提供證據，若有需要我們可以聯合報案。」

梁曉珺反擊所謂的「辱華證據」。（圖／翻攝「斯理亞」抖音）

梁曉珺反擊所謂的「辱華證據」。（圖／翻攝「斯理亞」抖音）





