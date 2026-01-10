蔡依林「三聲道頒獎」緊身衣太火辣！許光漢被女神包夾羞咬手指

蔡依林擔任頒獎嘉賓，展現超強語言實力。（圖／翻攝自Prizm）





南韓音樂盛事頒獎典禮40週年，由成始璄、文佳煐擔任主持人，今（10）日晚間在台北大巨蛋登場，天后蔡依林（Jolin）、「國民男友」許光漢受邀擔任頒獎嘉賓，蔡依林首次參與盛會，一上台全場激動尖叫，更現場展現「三聲道」切換超強語言能力。

許光漢咬手指害羞舞動，一臉很想回家的樣子。（圖／翻攝自Prizm）

許光漢咬手指害羞舞動，一臉很想回家的樣子。（圖／翻攝自Prizm）

蔡依林才剛在大巨蛋結束演唱會演出，今日晚間重返舞台，穿著一身咖啡色造型皮製洋裝亮相，超緊身設計讓她的好身材一覽無遺，下身極短裙擺也露出緊緻美腿，天后一上台氣勢超強，先秀一段韓文打招呼：「大家好，謝謝邀請我來！」接著再以中英文自我介紹，並將「最佳新人獎」頒給南韓怪物新團CORTIS。

廣告 廣告

男神許光漢曾與LE SSERAFIM一起跳過〈Unforgiven〉舞蹈挑戰，今日擔任頒獎嘉賓再度合體，他與中村一葉、恩採一起跳〈OVERDRIVE〉撒嬌舞，個性內向的許光漢，夾在兩人中間賣力營業，抱胸扭動、性感咬手指，引爆全場粉絲激動尖叫。



【更多東森娛樂報導】

●蔡依林開唱遭質疑「光明會」獻祭！音樂總監親上火線反擊

●「最強御姐」女優水川菫無預警引退！告別9年生涯

●去年底才引退！日寫真女星驚傳病逝 得年27歲

