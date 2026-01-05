蔡依林、五月天、張惠妹推手親授！呂士軒率80名學員打造演唱會

北流董事長黃韻玲日前驚喜現身排練室，並特地送上湯圓為當日授課老師梯依恩（左一）、金曲歌手呂士軒（右一）和學員們加油打氣。(北流提供)

臺北流行音樂中心全新推出「北流演唱會學院」，以「做出一場真正的演唱會」為核心概念，打造臺灣少見、以完整演唱會實作為導向的人才培育計畫。課程整合導演企劃、音樂製作與現場音訊三大專業，並邀請金曲歌手呂士軒、王彙筑擔任實作核心，帶領學員貼近產業現場，從音樂編排、舞台節奏到技術配置全面參與演唱會製作流程。

本屆課程吸引80名學員報名參與，最終成果將於2月8日在北流SUB展演空間公開呈現，1月11日起開放民眾免費索票入場，一同見證學員的實戰成果。

「北流演唱會學院」課程分為導演製作、音樂製作與現場音訊系統三大模組，師資皆為臺灣演唱會與大型演出產業的一線工作者。導演製作組由Good Show Lab創辦人劉柏君（Chris）擔任導師，曾操刀田馥甄、美秀集團、大象體操等演出，帶領學員從企劃發想一路實踐到舞台執行；音樂製作組則由知名製作人TeN（梯依恩）領軍，曾與頑童MJ116、蔡依林、五月天、八三夭等合作，透過實務經驗解析演唱會現場音樂與錄音室製作的差異；現場音訊系統組則由資深音響工程師王悅丞（Joe）授課，帶領學員實際操作PA系統、現場混音與舞台音訊整合。

除核心課程外，學院也規劃「大師講堂」，邀請華語樂壇重量級幕後推手分享經驗。曾與蔡依林、張惠妹合作的混音師陳文駿，解析大型演唱會聲音製作關鍵；策展人暨導演張文玲，則以多年操刀蔡健雅、陳綺貞、縱貫線等大型專案的經驗，分享演唱會如何在創意與執行間取得平衡。

課程自去年12月5日開課至今年1月18日，演出前共安排11堂專業訓練，報名不到一個月即全數額滿。學員年齡層橫跨應屆畢業生、30世代上班族，甚至延伸至50世代音樂產業工作者，背景涵蓋音樂、設計、電影、傳播、工程等領域，也有編曲人、音控、經紀、企劃與Podcast製作人，以及希望轉向現場製作的跨界學員，展現臺灣現場音樂產業持續累積的能量。

音樂製作課程期間，呂士軒與王彙筑親自進入排練室，讓學員近距離觀摩演唱會前的實際準備流程。呂士軒分享，有學員以他的歌曲〈New Game＋〉發想，提出將跑步機搬上舞台、邊唱邊跑的創意構想，讓他直呼「從沒想過」；王彙筑則表示，期待這次演出能跳脫過往形式，放下樂器專心演唱，迎接不被框架限制的舞台可能性。

排練當天適逢冬至，北流董事長黃韻玲也驚喜現身排練室，送上象徵祝福的湯圓並勉勵學員。她指出，大型演唱會的實務經驗向來不易對外開放，這次學員能從企劃、歌曲改編到舞台執行全程參與，實屬難得，期盼透過「北流演唱會學院」示範實戰型培育的可能性，為產業挖掘更多具備整合力與行動力的新世代人才。

「北流演唱會學院」最終成果演出將於2026年2月8日在北流SUB展演空間登場，相關索票資訊將於1月11日公布，並同步開放大眾免費索票，詳情可關注臺北流行音樂中心官網及北流雲官方社群平台。

