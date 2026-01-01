蔡依林一句話加場全場尖叫 親喊「大巨蛋有空檔就衝進來唱」

蔡依林在大巨蛋巡演最終場演出，鬆口加場意願。（圖／凌時差提供 ）

天后蔡依林大巨蛋全新巡演一連3場、12萬張門票全數秒殺，今（1日）《JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025–2026》迎來最終場演出。Jolin在台上首度鬆口不排斥加場，笑說：「我也很希望跟大家多見面，如果哪一天你經過大巨蛋，發現裡面沒有表演，趕快打給我好嗎？我馬上衝進來表演。」立即引爆全場4萬人歡呼。

適逢2026元旦場，蔡依林繼續以「愉悅」能量陪伴歌迷送舊迎新，持續拓展《PLEASURE》愉悅宇宙。其中第二章〈PLEASURE ECHOES PAIN（愉悅在苦痛中迴盪）〉被視為全場最重量級篇章，透過上下段雙結構，描繪人在慾望拉扯中的墜落、掙扎與重生。

蔡依林透露加場意願，立即引爆全場4萬人歡呼。（圖／凌時差提供）

VCR中，Jolin墮入象徵人性試煉的「慾望異域」，隨後頂著巨型暗黑翅膀化身「魔女莉莉絲」，站上三層樓高、長達10公尺的「禁忌之劍」，自觀眾席上空震撼現身。演唱〈惡之必要〉後，樂園使者騎黑馬登場迎接，接連帶來〈特務J〉、〈大藝術家〉、〈你也有今天〉、〈HOT WINTER〉等招牌舞曲。

