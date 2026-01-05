蔡依林、張惠妹幕後推手現身！攜手2金曲歌手 率80學員打造演唱會

記者徐珮華／台北報導

臺北流行音樂中心推出「北流演唱會學院」，以「做出一場真正的演唱會」為核心，整合導演企劃、音樂製作與現場音訊三大專業培育人才。課程攜手金曲歌手呂士軒與王彙筑，以兩人實際演出為主軸，帶領80位學員從音樂編排、舞台節奏到現場技術配置等全面參與，最終成果將於2月8日在北流SUB展演空間公開呈現。

呂士軒大讚實戰型課程相當難得。（圖／北流提供）

音樂製作課程期間，特別安排呂士軒與王彙筑團練，讓學員近距離觀摩演唱會前的準備流程。呂士軒分享，有學員以其歌曲〈New Game+〉為發想，提出將跑步機搬上舞台、邊唱邊跑的構想，讓他直言從未想過。王彙筑則期待學員打造不同於以往的演唱會形式，這次能放下樂器、專心演唱，也已做好心理準備，迎接不被框架侷限的自由舞台。

王彙筑期待學員表現。（圖／北流提供）

排練當天恰逢冬至，北流董事長黃韻玲也驚喜現身排練室，關心學員學習成果並送上象徵祝福的湯圓，勉勵學員勇敢踏出屬於自己的第一步。她指出，大型演唱會多由高度專業團隊全程執行，相關實務經驗鮮少對外開放，這次80位學員與兩位歌手及師資團隊，從企劃提案、歌曲改編到舞台執行全程參與，能實際操作到這樣的程度十分難得。

黃韻玲（中）日前驚喜現身排練室，為當日授課老師梯依恩（左）、呂士軒（右）和學員們加油打氣。（圖／北流提供）

除了核心課程，學院亦規劃「大師講堂」，邀請華語樂壇的重量級幕後工作者現身分享。曾與蔡依林、張惠妹等多位天后合作的混音師陳文駿，解析大型演唱會聲音策略與製作關鍵；策展人張文玲導演，憑藉多年策劃蔡健雅、陳綺貞、縱貫線等重量級音樂專案與大型演出的經驗，深入解析如何在創意發想與實際執行之間取得平衡。

學員背景同樣呈現高度多元，包含音樂、設計、電影、傳播、資訊工程、藝術經營等不同科系的在學學生，也有編曲人、演唱會音控、藝人經紀、企劃、Podcast製作人等相關工作者，以及來自工程、設計、媒體剪輯等領域的跨界學員。此外，亦有來自海外、返台投入創作與產業實務的年輕音樂人，使課堂成為不同世代與專業彼此交流、觀摩的學習現場。

