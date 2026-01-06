蔡依林、林俊傑啟蒙！千萬流量兄妹檔出道 首演「緊張到胃痙攣」

記者徐珮華／台北報導

兄妹唱跳雙人組合「Ivan & Anita」坐擁百萬粉絲、累積千萬流量，日前以單曲〈Gotcha!〉正式出道，並於跨年夜迎來人生第一次拿麥克風的公開演出。早在跨年前一個月得知演出消息時，兄妹倆便陷入興奮又不知所措的狀態，坦言從未合力準備過如此規模的大舞台，只要一回到家、有共同時間，便不斷反覆練習、請教老師意見。

千萬流量兄妹檔「Ivan & Anita」推出新歌〈Gotcha!〉正式出道。（圖／滾石唱片提供）

雖然台上表現從容，Ivan卻透露上台前緊張到肚子痛，Anita則自曝在演出前幾週幾乎睡不著，甚至因為過度緊張而胃痙攣，下台後仍手抖到說不出話。兩人正式上台前一度焦慮到快要忘記歌詞，演出前5分鐘主持人回到後台與他們自然聊天，Ivan說：「雖然聊得不久，但那一段對話讓我們放鬆非常非常多。」

廣告 廣告

Ivan & Anita首度站上跨年舞台，台下傳來比預期更熱烈的歡呼聲。（圖／滾石唱片提供）

談到推出出道作品的心情，兩人形容既興奮又格外珍惜。過去兩人多以Cover舞蹈與歌曲受到關注，心中始終懷抱著能擁有原創作品的想像，因此在〈Gotcha!〉的準備過程中特別投入。歌曲以「抓住驚喜與機會」為核心概念，希望陪伴粉絲在面對未知與挑戰時，依然能用正面能量勇敢前行。

〈Gotcha!〉也是兄妹首次參與填詞創作，從毫無經驗到逐字琢磨，過程中既緊張也充滿學習。自小累積的舞蹈默契成為他們站上舞台的底氣，音樂啟蒙則來自林俊傑與蔡依林，期盼未來能以唱跳為核心，嘗試動靜皆宜的作品；哥哥希望創作能陪伴低潮時刻的流行抒情歌，妹妹則期待跨足戲劇領域，拓展更多可能。

更多三立新聞網報導

張書豪育兒崩潰了！曝兒「向歐陽妮妮哭訴」心碎喊：希望分到一點愛

蔡依林快看！五月天演唱會「突cue大蟒蛇」觀眾席驚見方丈現身

62歲洪榮宏包尿布受訪！攝護腺術後2個月 認尿速「跟小孩一樣快」

林俊傑才認愛七七！前緋聞女友「狂嘔6次」發聲了 41字開轟惹遐想

