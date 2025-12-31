蔡依林「砸9億開唱」細節控 音樂總監曝內幕：蠻扯的

歌手蔡依林震撼登場的大巨蛋演唱會，以高達9億元新台幣的總製作成本，成為台灣演唱會製作的新標竿。身兼創意總監的蔡依林為呈現最佳舞台效果，曾遠赴洛杉磯集訓整整1個月，並精心打造包含巨型公牛、巨蟒在內的20種混種動物道具，讓不少觀眾笑稱後台儼如一座動物園。這場演唱會不僅在視覺上令人驚艷，音樂編排也經過全新設計，展現蔡依林不斷突破自我的創作精神。

蔡依林演唱會被說好像奧運開幕式。（圖／凌時差提供）

這場演唱會的製作細節令人咋舌，舞台、燈光與音響部分就花費了2.8億元，30樣舞台道具含運費達1.7億元，視覺特效投入1億元。音樂製作成本含舞蹈編排及舞者費用更高達2.5億元，七套造型以及舞者們需要的180套服裝則花費5000萬元，還有遠赴洛杉磯拍攝的串場片也價格不斐。

演唱會中，蔡依林將經典歌曲《I'm Not Yours》重新編曲，搭配全新隊形和舞步，帶給觀眾再升級的驚豔感。開場時，巨型公牛道具推進觀眾席，緊接著出現的巨蟒更是嚇瘋現場觀眾。同一首《美杜莎》，蔡依林從10年前戴蛇頭的表演，到10年後再次突破，展現她不斷創新的決心。

蔡依林演唱會首場就驚豔四萬粉。（圖／凌時差提供）

演員謝盈萱觀賞演唱會後表示，她有一百個問題想問，認為這場演唱會已經不只是演唱會。難怪蔡依林在演出前對內容保密再保密，只在演出前一天釋出短短的彩排花絮。音樂總監陳君豪透露，在準備音樂前，導演和蔡依林希望他讀熟300頁劇本，足見這場演唱會難度之高。音樂人左光平則表示，他不相信這三場演唱會能賺到什麼錢，因為道具既大又精緻。

蔡依林這次集結了20隻混種動物道具，讓不少人開玩笑說後台可能就像動物園一樣。這場刷新演唱會歷史的表演，再次證明蔡依林在華語樂壇的創新能力與影響力，也讓觀眾見證了一場真正的視聽盛宴。

