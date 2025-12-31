蔡依林「站巨蟒頭頂開唱」 影后謝盈萱看傻驚呼：已經不只是演唱會！

娛樂中心／謝宛真報導

天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會昨（30）日晚間登場，不僅開場出現一頭3層樓高的金牛，讓現場驚呼連連，之後蔡依林騎在一條30公尺長、10公尺高的巨蟒上繞場大巨蛋熱唱，全場更是嗨翻，親臨現場的影后謝盈萱也看傻，忍不住驚呼「怎麼辦到的！？」

擁有17年以上舞台劇經驗的影后謝盈萱（圖），對蔡依林這次演唱會的舞台效果非常震撼。（圖／記者趙于瑩攝影）

謝盈萱今日在IG限時動態發出蔡依林演唱會片段畫面，只見蔡依林站在巨型蟒蛇頭上演唱〈梅杜莎〉，跟著巨蟒一起向前繞行，甚至跑到謝盈萱眼前，底下歌迷全都抬頭仰望或拿起手機記錄下這驚人的一幕，驚喜的謝盈萱也不例外。紋路逼真的巨蟒繞行到一半，甚至張開血盆大口露出尖牙，畫面相當震撼。

蔡依林站在巨蟒上唱歌的畫面，讓謝盈萱又驚又喜，讚嘆不已。（圖／翻攝自謝盈萱IG）

「怎麼辦到的！？」演唱會結束後謝盈萱忍不住發布限動，表示她內心有一百個問題想問，即使是她也沒辦法確定，認為這個演唱會「應該已經不只是個『演唱會』」。

有豐富舞台劇經驗的「劇場女王」謝盈萱指出，這場演唱會「充滿戲劇張力的表演，在聲光、舞台設計、編導舞蹈、主題呈現，各個面向都推向極致的演出」，最後滿足地表示「是如此幸福又酣暢淋漓的一晚」。

蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會上，除了巨蟒還有3層樓高的金牛等大型動物道具。（圖／讀者提供）

《PLEASURE》演唱會是蔡依林睽違5年展開的大型世界巡演，耗資新台幣9億元打造，第一場30日晚間在台北大巨蛋登場，現場除了有巨蟒，還有3層樓高的金牛等大型動物道具，光是這些大型動物道具就耗費1.7億新台幣，效果十足，驚人畫面曝光後也火速在社群媒體上掀起討論。

巨型蟒蛇紋路逼真，還能張口露出尖銳獠牙。（圖／翻攝自謝盈萱IG）

