蔡依林「霸氣站蛇頭演出」 謝盈萱驚呆：有一百個問題想問

〔記者蕭方綺／台北報導〕今是謝盈萱生日，她昨晚在台北大巨蛋朝聖天后蔡依林(Jolin)《PLEASURE》世界巡迴演唱會，演出一開場，蔡依林化身「馴獸女王」，先出動高達3層樓的巨型公牛繞場，隨後站上巨型蟒蛇環繞大巨蛋，還有飛馬、金豬、長頸鹿等20多種動物傾巢而出，光是這些巨型道具就燒了台幣1.7億，超震撼的視覺效果讓現場觀眾驚呼連連，謝盈萱目睹天后站在蛇頭上經過，傻眼驚呼「怎麼辦到的？」

蔡依林霸氣佇立在「超巨型蛇頭」裝置上，一手握著麥克風高歌，一手隨音樂揮舞，整個人穩穩站立其上，畫面張力十足。讓畫面讓謝盈萱驚呆直問：「『怎麼辦到的？！』我有一百個問題想問，在這個2025年終看演唱會的晚上。即使我也無法確定，這場演出是否還能單純被稱作『演唱會』。」

廣告 廣告

謝盈萱感動表示，這場演唱會是充滿戲劇張力的表演，無論是聲光、舞台設計、編導舞蹈或主題呈現，每一個面向都被推向極致，是如此幸福又酣暢淋漓的一晚。

【看原文連結】

更多自由時報報導

蔡依林哭了！首攻大巨蛋寵粉舉動曝光 險釀暴動場面

3層樓高巨牛繞場！蔡依林斥資9億打造萬獸派對 震撼畫面曝光

根本奧運！蔡依林出動公牛巨蟒 還有金豬飛馬全都來了

蔡依林熬夜了！大巨蛋驚見張惠妹 吳青峰羅志祥都虧天后這一點

