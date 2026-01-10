蔡依林、2大咖約吃早午餐！網秒認店家：荷包蛋140元？

生活中心／饒婉馨報導

天后蔡依林才剛圓滿結束連續3場的大巨蛋演唱會，隨即又要準備出席10日的金唱片頒獎典禮。儘管行程滿檔，蔡依林仍把握時間，與多年閨密許哲珮、江美琪相約共進早午餐。沒想到照片曝光後，粉絲除了讚嘆三人的好感情，更有眼尖網友認出，她們用餐的地方，就是近期因「荷包蛋140元」掀起熱議的民生社區早午餐店。





蔡依林同框2天后吃早午餐！網曝是「荷包蛋賣140元」那家…狂吸逾5萬次瀏覽

蔡依林（中）、許哲珮（左）和江美琪（右）罕見同框，讓不少粉絲的回憶瞬間湧上心頭。（圖／翻攝自IG ＠peggyhsumusic）

蔡依林與許哲珮、江美琪難得合體，許哲珮也在社群平台上開心發文，寫下「女孩x女孩x女孩聚會！大聊特聊！超級開心！能量補滿！最愛我身邊溫暖有才的女孩女孩！」；這張難得的合體照片讓粉絲們陷入回憶，想起當年她們一同出道的青澀模樣。照片中，天后蔡依林戴著藍色鴨舌帽，配一件白色羽絨外套，看起來似乎是素顏，但絲毫不影響她的美貌。不過，有眼尖網友透過照片中的馬克杯與店內裝潢的一小角，推斷出她們聚會的地點正是近期台北最熱門的打卡店。這間店雖然剛開始試營運沒多久，卻因為價格定位掀起一波熱議，尤其是一份經典早餐盤竟要價580元，若另外加一顆荷包蛋，要再花140元。





網友久違看到3位天后合體，興奮敲碗許哲珮跟蔡依林合作。（圖／翻攝自 許哲珮臉書粉專）

貼文曝光後，許多粉絲留言「大家都是女孩女孩」、「期待已久組合，終於聚在一起來了」、「今天下午在散步的時候才邊唱詩人漫步！結果就看到Peggy、Jolin同框好神奇～」、「哇，有江美琪跟蔡依林」、「看到這組合會想到，新聲卡位戰」。值得一提的是，雖然價格被許多網友吐槽太貴，但目前該餐廳未來一個月的線上訂位已經全部被訂滿；網友發文表示，「如果可以看到媽咪，580元早餐盤我願意花哈哈哈」。另外，店家回應「目前還在試營運期間，謝謝大家的支持關注與指教，我們會繼續努力做得更好」。





