蔡依林《PLEASURE》演唱會遭批「邪教儀式」！網紅號召多人檢舉 主辦方怒提告

蔡依林《PLEASURE》巡迴演唱會近期因舞台設計引發爭議，有部分網友指稱演出中的舞台裝置帶有宗教隱喻，並號召向文旅相關單位檢舉。爭議內容包括30公尺機械蛇、巨型公牛與懸空劍陣等舞台設計，被指為「邪教儀式」；其中，傳統雜技「爬竿表演」也被貼上負面標籤，引發討論。

相關言論主要由抖音帳號「斯利亞」（帳號celialiang）等人提出，指控舞台設計涉及宗教象徵，並聲稱演出內容會對觀眾造成不良影響，進而鼓動多人向文旅部門檢舉。部分說法將舞台元素解讀為「吸取氣運」，引來不少網友反彈，認為對表演內容與傳統技藝的指控過於誇大。

對此，合作公司永稻星娛樂於2026年1月7日發布聲明，點名相關帳號散布不實資訊、斷章取義，表示已蒐證並正式啟動法律程序，同時要求平台下架相關內容。聲明中指出，演唱會舞台靈感來自15世紀荷蘭畫作《人間樂園》，機械蛇象徵蛻變與重生，並非外界所稱的宗教元素；納入非遺技藝的用意，則是希望讓傳統表演以不同形式呈現於大型舞台。

然而遭點名的網紅仍未道歉，並反指演唱會「七宗罪」主題本身就屬於宗教概念，雙方持續對峙。

儘管爭議持續，《PLEASURE》巡演仍依計畫進行，大陸共14個城市的演出皆已通過文旅部門審批。這次舞台製作投入約9億元新台幣，包含30公尺機械蛇、7公尺高充氣公牛、飛馬等20多項裝置，整體結構以《人間樂園》為核心，分為五個章節，結合爬竿雜技與充氣工藝等表演形式。相關爭議仍在發酵，法律結果尚待後續發展，演出則持續推進中。

