蔡依林《Pleasure》演唱會「11揰巨獸與特技機關」揭祕！台下如賽車戰場





蔡依林（Jolin）3場台北大巨蛋林《Pleasure》世界巡迴演唱會首演，唱出新高度，尤其她與團隊構思結合專輯意象的藝術象徵，目不暇給的巨大道具接連出場，獲讚堪比「奧運開幕規格」、「演唱會天花板」、「只有蔡依林能超越蔡依林」。掀起大家熱議好奇「舞台道具、機關設計」，以及「快速轉場」快遞究竟是如何完成的？



蔡依林《Pleasure》演唱會揭祕

粉絲盛讚蔡依林「把大巨蛋變成奇幻萬獸派對」，有攝影師透過臉書轉發小紅書資訊（Intomyforest、119243594），分享此次《Pleasure》演唱會相關資訊，為兼顧演出安全與視覺力量感，「巨型公牛」和「岩石巨人」，由充氣裝置團隊以軟性材料結構製作完成，同時與設計方協作結構測試與現場安裝，以確保裝置穩定呈現。

道具製作團隊「Anka Air Sculpture」

1. 岩石巨人： 軟充氣結構與舞台設計比例設計，打造穩定融合層次感的表演空間，尤其表面細節與現場呈現反覆打磨，呈現大型舞台美術的成熟工藝。

2. 巨型公牛：一筆一筆手工繪製（並非大圖輸出或貼皮），打造高質感的工藝細節。

蔡依林《Pleasure》演唱會「岩石巨人」，由充氣裝置團隊以軟性材料結構製作完成。圖片來源：小紅書＠Intomyforest

廣告 廣告

蔡依林《Pleasure》演唱會的「巨型公牛」道具是手工繪製，高質感工藝細節備受稱讚。圖片來源：小紅書＠Intomyforest

道具製作團隊「上海大拿雕塑」

3. 蛇冠心座： 蔡依林《Pleasure》專輯概念探討慾望非原罪，而是人性「美麗脆弱的本能」，從視覺寫真延伸到演唱會舞台，希臘神話「 美杜莎（蛇） 」是核心關鍵。蔡依林站置身演唱的「 蛇冠心座」 ，融合金屬雕塑工藝與當代舞台工程技術。精細程度甚至還有醫生歌迷在台下「職業病發作」，忍不住大讚這座「蛇包心」舞台道具很棒，對於心臟各個位置考究得相當正確。

4. 命運之輪：結合大型機械與舞台工程和數字影像技術。

蔡依林《Pleasure》演唱會「蛇冠心座」與命運之輪與專輯概念融合，寓言色彩與時間責貫串空間的象徵，巧思滿滿。圖片來源：小紅書＠Intomyforest

製作團隊「溧陽龍興演藝公司」

5. 爬杆雜技：雜技演員在有限支點上完成高難度動作，需要身體高度平衡感控制，每次停頓與轉換與舞台節奏結合，首次將民間傳統雜技「爬杆技藝」融合現代演唱會舞台，令人耳目一新。

蔡依林《Pleasure》演唱會善用充氣裝置，也結合民間雜技，現代融合傳統的視覺風格，令人耳目一新。圖片來源：小紅書＠Intomyforest

「舞台設計」蔡依林又愛又怕？

蔡依林《Pleasure》演唱會還有超多畫面令人印象深刻，她也分享了最愛與最怕的舞台機關設計：

6. 巨蟒環場演唱： 成為蔡依林最愛的環節：「我第一次站上去就很『咕溜』，雖然速度很快，但它越快我越開心，很喜歡上下搖擺的感覺，像在坐海盜船」。

7. WOMAN'S WORK： 這段表演當中的纏繞桌巾，成為蔡依林NG最多次的環節，尤其她分享為了走位迷失方向感到緊張：「我就看地上，我是要到X還是O？還是P？還是H？我下面其實很多有mark，因為很多不同的舞蹈要去到不一樣的地方，所以也有『我人在哪裡』的感覺」。

8. 貪婪金豬：成蔡依林坐騎演唱的同時，內建「吐鈔機」機關，搭配歌詞「MONEY MONEY」嗨翻歌迷。4噸重金豬的運費高達約3600萬元台幣，成為最貴道具，須包下整架貨機才能完整運送到台灣，被工作人員逗趣稱作是「坐飛機來的豬」。

巨蟒環場演唱成為蔡依林《Pleasure》演唱會最愛環節、金豬座騎則是最貴的道具。圖片來源：FB@蔡依林 Jolin Tsai

9. 巨型泛黃古書： 蔡依林從翻頁巨大古書破洞裡，隨著歌聲「破頁而出」，呈現「書中顏如玉」夢幻造景。這座造價高達2千萬元台幣，頁面特別印上「THE BOOK OF UNSPOKEN WORDS」（未言之書）以及「BEFORE THE TRUTH」（真相之前）章節文字，和專輯寓言的神話與童話色彩，緊密結合，視覺張力出采，令人難忘。

10. 愉悅之母：實體道具（打破許多觀眾以為是3D投影的猜測）。

蔡依林《Pleasure》演唱會「書中顏如玉」夢幻造景造價高達2千萬元台幣，隨著歌聲「破頁而出」結合專輯寓言色彩，巧思滿滿。圖片來源：小紅書＠Intomyforest、凌時差音樂

大巨蛋「快速換場」神隊友

在蔡依林在釋出的幕後花絮影片，也揭祕在大巨蛋場館中完成舞台快速轉換的神隊友如何運作。每當蔡依林從升降台下降，幕後猶如「賽車戰場」，工作人員立刻全體動員，包括騎著電動車開道、以手拉推車火速穿梭，還有人護衛安全、遞水補充能量，在有限時間與狹小光線不足後台通道，分秒必爭縝密合作，成為蔡依林最安心的移動城堡。

蔡依林曝光台北大巨蛋「快速換場」神隊友，推車和電動車都登場有如賽車現場。圖片來源：IG@jolin_cai

演唱會劇本長達300多頁

《Pleasure》演唱會每個章節，都特別配置1座極具象徵意義的巨型道具，為專輯核心畫龍點睛。演唱會音樂總監陳君豪，透過社群揭開幕後製作，透露導演跟蔡依林要求他先「讀完300多頁的劇本」，讓他感覺「彷彿回到大學念英國文學的時候」，由此可知複雜程度真的是一大挑戰。



陳君豪曾針對網傳蔡依林加入光明會的猜測釋疑：「如果Jolin 真的加入了光明會，那我就是金城武」，「每個道具與畫面有意涵存在，蔡依林不給標準答案，所以可以三刷尋寶」，兩人好交情不言而喻，也傳達出蔡依林想留給觀眾解讀所見的藝術創意，以及人生哲學無邊際的想像空間。

蔡依林《Pleasure》演唱會音樂總監陳君豪透露「演唱會劇本長達300多頁」。圖片來源：FB@蔡依林 Jolin Tsai

蔡依林：表演對我而言很神聖

蔡依林《Pleasure》演唱會的製作與運送費用斥資「1億7千萬」，總成本更突破「9億台幣」，創下大巨蛋歷屆演唱會新高，彩蛋細節讓很多觀眾忍不住想重刷，驚嘆到吃吃手。



蔡依林演唱結束受訪表示：「（演唱會）是不是天花板我不知道，但我們真的很認真，It‘s my pleasure， 我很榮幸可以給別人一點壓力」，同時也謙虛表示，希望為表演帶來不同刺激，一直是自己追求的目標：「我不知道別人怎麼看表演，但我覺得表演對我而言是很神聖的東西，我希望可以每一次我踏上舞台的時候，都可以帶一點自己被激活的感覺」，精益求精的創作態度，以及豐沛生命能量，再度圈粉大批粉絲，令人期待她下次在音樂舞台再綻放令人意想不到百變模樣。





【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

