蔡依林12/31開唱不倒數「陪伴歌迷提前度過跨年夜」 預告11/2簽唱有驚喜

蔡依林31日宣布將於12/30、12/31、1/1唱進台北大巨蛋，這是她的大巨蛋初體驗，她這次特別打造三座沉浸互動式的「人間樂園」舞台，透過主舞台、延伸舞台與恆星舞台的串聯，讓JOLIN不僅能近距離與觀眾零距離互動，她說「隨著舞台、規模升級，挑戰更大，除了會盡全力打破過往框架，更希望能以更精彩、更顛覆想像的視覺與聽覺，陪大家在大巨蛋一起進入這場瘋狂奇幻的愉悅冒險旅程！」

而先前因為在Podcast上面自我揭露現在都晚上9點半就睡覺的蔡依林，引發許多成年人效法，被喻為「大人界巧虎」，雖然這次演唱會沒向外界開玩笑說的從下午開始唱，但晚上七點半準時開唱，據悉時長僅有2個多小時，唱完蔡依林就會下班，即使12/31跨年當天也是如此，會陪伴大家先歡度晚上，再讓來看演唱會的人成群結隊一起去倒數，跟最心愛的朋友們一起走進2026年。

另外，雖然專輯《PLEASURE》推出後，目前僅有三首MV問世，但11/2的簽唱會上，蔡依林已經積極練團，她預告將在活動上演唱數首新舊專輯的歌，更興奮透露：「有幾首歌可能大家都沒聽過，到時候簽唱會上見！」提前為接下來大巨蛋演唱會暖身！而在簽唱會結束後Jolin將立即投入演唱會前置彩排行列，此次將連續三天挑戰大巨蛋的演出的她為了以最佳狀態迎戰這場規模四萬人的《PLEASURE》頂級盛宴，將於11月特別飛到洛杉磯LONG STAY展開長達一個月的閉關魔鬼訓練，全力備戰、蓄勢待發的她將以最極致的視覺震撼與音樂能量燃炸大巨蛋，陪歌迷一起用音樂釋放快樂、用愉悅迎接新篇章！

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導