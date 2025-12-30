蔡依林20年前大學嫩照流出！合影男同學超青澀 網：這不是蔡媽媽？

娛樂中心／綜合報導

輔大校友曬出20多年前在校內與蔡依林的合影，引發其他網友熱議：「你確定這不是蔡媽媽？」（圖／翻攝自臉書）

天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，串聯五大故事章節演出，震撼全場4萬名觀眾。出道26年的她，如今奠定華語流行天后的地位，有輔大校友先前在社群曬出了一張20多年前在輔大與蔡依林的合影，引發其他網友熱議：「你確定這不是蔡媽媽？」

其他輔大校友紛紛留言，曬出自己20多年前學生時代在校內與蔡依林的合照。（圖／翻攝自臉書）

蔡依林當年只是景美女中高二的學生，參加MTV音樂台與新力唱片公司合辦的「新聲卡位戰」奪冠，後來因優異成續確定保送上輔大英文系，不過還是學生的蔡依林依然不忘本分，上大學後也不想因為上通告而翹課。有輔大校友先前在社群上曬出了一張20多年前在輔大與蔡依林的合影，照片中，可見蔡依林還留著青春洋溢的中長髮，臉上掛著甜美的笑容，眼神中透出一絲羞澀，而身旁的男校友也顯得相當開心，讓人回憶起蔡依林剛出道時的青澀歲月。

網友曬出20多年前在輔大與蔡依林的合影，許多網友紛紛熱議：「跟蔡媽媽超像」。（圖／凌時差音樂提供）

蔡依林上大學後不想因為上通告而翹課，當年三立曾貼身採訪她大一的校園生活。（圖／資料畫面）

嫩照一出，許多網友紛紛熱議：「跟蔡媽媽超像」、「你確定這不是蔡媽媽？」、「蔡媽生錯年代，不然紅的是媽媽」、「模子真的很像蔡媽媽」、「記得同一屆跟蔡輔大入學，當年跟英文系同一個時段體育課，排到游泳課是大家最期待的時候….但泳帽蛙鏡一戴上去根本找不到人」、「懷念的輔大小巴黎，外語學院前」、「第一眼以為是陳芳語」、「這是王曈吧？」、「會不會是王瞳，網友認錯人了」。

不過也有網友表示：「醫美太強大了」、「還沒72變」、「看我七百二十變」、「鼻子，下巴，牙齒都不一樣了，其他的還是不變，但我沒有批評喔！只能說女大72變，但她還是我的臺灣巨星舞后，無庸置疑~」、「台灣泰勒絲」、「這才是九令最真實的樣貌」、「自律+保養+化妝，其實長相過幾年會差很多」。

