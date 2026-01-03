蔡依林23年恩師說話了！細數「過往驚人創舉」狂讚：表演教科書
蔡依林23年恩師說話了！細數「過往驚人創舉」狂讚：表演教科書
記者徐珮華／綜合報導
蔡依林「PLEASURE」台北大巨蛋演唱會1日圓滿落幕，陪伴她走過23年的舞蹈恩師張勝豐也到場朝聖，今（3）日在社群平台分享觀後心得，盛讚她早已不只是表演者，更是引領方向的指標、教科書，以及值得模仿學習的標竿人物。
張勝豐回顧蔡依林一路以來不斷突破框架，率先將體操彩帶融入MV，也將鋼管、空中綢吊、空中吊環等高難度元素搬上大型舞台，隨後不僅掀起藝人爭相效仿風潮，就連舞蹈教室也陸續開設相關課程，「她一直都是那個走在最前面的人。她總是能引領潮流、帶動流行。」
此次演唱會再度創下新里程碑，蔡依林將大型歌舞音樂劇的背景板、立體舞台與造型高台，結合太陽馬戲團等級的特技元素，讓張勝豐聯想到《獅子王》、《歌劇魅影》、《西貢小姐》、《芝加哥》等經典作品。不過他強調這並非複製或cover，而是經過消化、拆解、重組後，進一步轉化為「只屬於蔡依林的升級版本」。
不只舞台與視覺設計令人驚豔，蔡依林的演出、歌聲與舞蹈同樣獲得張勝豐高度肯定。舞蹈專業的他，強調舞蹈設計並不只追求技巧，另外也講究舞者與舞台、場景之間的關係，讓舞蹈成為敘事的重要一環；而在演唱方面，抒情歌〈Fish Love〉與改編版〈玫瑰少年〉細膩動人的尾音處理，同樣令他印象深刻。
文末，張勝豐以「只有蔡依林，可以超越蔡依林」總結，感性表示能見證她23年的成長與進化十分榮幸，也稱讚她再度刷新華語大型舞台演出的想像邊界，「她是台灣之光！台灣的驕傲，讓所有人引以為榮。」
