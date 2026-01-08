蔡依林26年首開告對象被起底！曾奪《超級星光大道》季軍

蔡依林出道26年首度提告的對象，就是同為歌手的梁曉珺。(圖/康鴻志攝、凌時差提供)

天后蔡依林（Jolin）斥資9億完成的台北大巨蛋連3場演唱會，無論道具、舞台設計和演出，均帶給歌迷精心的視聽覺饗宴，卻有人惡意散播蔡依林演唱會涉及邪教、光明會等謠言，讓蔡依林的大陸主辦單位忍無可忍，正式提告造謠者，這也是蔡依林出道26年以來，首次採取法律行動維護自身權益。

蔡依林唱完3場大巨蛋後，3月將前往大陸巡演，包括深圳、杭州、蘇州等14座城市，場次預計超過30場。昨（7日）蔡依林演唱會的大陸主辦單位「永稻星（北京）文化娛樂有限公司」，直接公開點名一位名為「斯利亞」（帳號名稱為celialiang）的網友，指控其惡意曲解、斷章取義，並且捏造不實的訊息，聲稱蔡依林的演唱會舞台視覺與邪教和光明會有所關聯。主辦方表示，他們將會堅決追究「斯利亞」的法律責任，絕對不會姑息。

廣告 廣告

消息傳開後，斯利亞的身分也被起底。她在抖音有39萬粉絲，IP位置在上海，曾以名字「梁曉珺」參與第三屆《超級女聲》及香港《全球華人新秀選拔》，2009年更打進第五屆《超級星光大道》總冠軍賽，拿下第三名寶座。

梁曉珺(中)是星光五班季軍得主，左為倪安東。(粘耿豪攝)

據悉，梁曉珺在上海出生、澳洲長大，為了參賽《超級星光大道》，她頻繁地往返台灣、澳洲，甚至曾在一個月內天天住2500元的飯店。在成功晉級10強之後，製作單位找到每月1萬元飯店，梁曉珺短短半年就花光60萬，積蓄直接見底，只好開口跟爸媽要錢，一圓歌手夢。

梁曉珺是澳洲華僑。(羅永銘攝)

梁曉珺當時受訪透露，念大學時，開始經營網拍服裝生意，每月看6本服裝雜誌培養眼光，經過4年的努力，網拍事業每月淨收入達4萬。順利摘下季軍寶座後，梁曉珺相當開心，「有30萬獎金，這趟比賽花了60萬，不至於血本無歸了。」感情方面，她自述個性嗆辣、講話直率，私下卻很害羞，當時僅談過兩段戀愛，偏愛有才華的男生。

更多中時新聞網報導

周蕙身體亮紅燈 每2個月抽血檢查

師徒制落幕 驗光人員法上路

PLG》古德溫轟51分破紀錄 勇士狂電洋基