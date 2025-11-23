蔡依林3場大巨蛋12萬張門票完售！「94萬人同時搶」 破她個人紀錄

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

天后JOLIN蔡依林從12月30日起到明年1月1日，一連3天在台北大巨蛋舉行「國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，門票於今（23）日中午12點全面開賣，一開賣就湧入近94萬人同時上線卡位，刷新蔡依林個人紀錄的同時，三場共12萬張門票更宣告全面完售。

蔡依林3場大巨蛋演唱會門票完售。（圖／凌時差提供）

JOLIN蔡依林的演唱會門票於昨日搶先開放國泰世華CUBE信用卡卡友、台灣大哥大購票專區及JOLIN官網會員限量優先購票，時間一到每個專區網站隨即被歌迷塞爆，超過27萬人線上瘋搶3萬張門票造成瞬間秒殺。而今天中午12點全面開賣，一開賣網上同時有近94萬人同時上線搶票，在下午5點售票系統全面清票及重新釋票後，9萬張票也正式完售。

蔡依林積極籌備演唱會。（圖／凌時差提供）

有不少沒搶到票的歌迷紛紛敲碗許願能再加場，對此JOLIN經紀公司特別表示：「感謝歌迷的支持！這三場演出會努力把所有製作環節都充分準備完善後，以最佳狀態跟大家見面，目前沒有加開場次的計劃。」事實上，JOLIN為了年底大秀特別飛往美國洛杉磯進行閉關彩排，近期如火如荼投入演唱會訓練的她日前特別釋出多款彩排照片立即引爆網路話題，當中包括被整排男舞者高舉上演「女王降臨」震撼畫面，還有跪地練唱的投入瞬間，以及以「一字馬」姿勢做筆記難得獨家畫面，讓歌迷一窺魔鬼訓練秘辛的同時，更提前感受巡演倒數氣氛！有趣的是，JOLIN竟化身「舞蹈老師」在線「開功課」，要歌迷即刻開始鍛鍊「骨盆底肌」能量，以備演唱會隨時要跟上節奏。

