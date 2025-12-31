蔡依林6套百變造型登大巨蛋 曝最擔心一事！決不碰它

蔡依林在每一個段落「快速換裝」成為大挑戰。凌時差提供



蔡依林（Jolin）「PLEASURE」世界巡迴演唱會今（12╱31）續攤台北大巨蛋，當中以1.7億打造的各類的華麗巨型道具所營造的視覺效果讓歌迷大讚「根本是奧運開場」、「真的是奧運等級」！此外，6套華麗百變的造型也是全場吸睛焦點，不僅各有獨特主題，更展現出跨越時空的時尚張力，性感馬甲更讓S曲線一覽無遺，提及造型，她坦承每次開唱最擔心的一件事，並分享維持好體力的祕訣。

Jolin開唱最擔心得用極快速度在每一個段落「快速換裝」，她表示：「因為每次造型都很複雜，所以最擔心的就是『換衣服』到定位的時間，不過這次團隊超厲害，在多次彩排下來，已經完全能跟上。」

首次挑戰大巨蛋，對Jolin的對體力也是一大考驗，她透露開唱前偏好以「海鮮」來補充體力，並嚴格遵循演唱會期間「不碰味精」的原則，她解釋：「因為味精容易導致口渴，我擔心在台上會一直想找水喝，影響演出節奏。」除飲食調配，最強大的後援莫過於蔡媽媽的愛心，每天早晚定時燉煮魚湯與雞湯讓Jolin補充豐富的膠原蛋白，用滿滿元氣守護天后挑戰高難度演出的絕佳體力。

