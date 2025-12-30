蔡依林9億打造大巨蛋最狂開場 「馴獸女王」撂巨牛繞場

蔡依林以大地精靈Look打造的終極版「人間樂園」。凌時差提供



蔡依林（Jolin）今晚（12╱30）起一連3天在台北大巨蛋舉辦「PLEASURE」演唱會，共吸引12萬人朝聖，吸金5.6億元，不過首攻大巨蛋的她就燒9億元打造國際級規格舞台，打破大巨蛋演唱會總成本紀錄，並寫下「最燒錢」、「最創新」、「最多樣」、「最新奇」、「史上最狂開場」等5大創舉。

「愉悅之母」Jolin在演唱會中搖身一變成「馴獸女王」，把「人間樂園」變成萬獸派對，她登「覺醒之巔」迎「慶典公牛」盛大出巡，為大巨蛋「愉悅宇宙」揭開序幕。

蔡依林化身慾望守護者打造出獨特沉浸式感官饗宴。凌時差提供

為配合此次演唱會所呈現的「愉悅宇宙」奇幻世界觀，Jolin把親自打造的終極版「人間樂園」設定成「探索人性慾望與自我覺醒的魔幻旅程」，在開場映入眼簾的是第一篇章引言影片，她飾演「天空花園裡的女孩」站在天平兩端與祭司對望，內心對於完美樂園充滿疑惑的她隨後奮不顧身往下跳墜入充滿未知誘惑的世界。

緊接著主舞台上大批慶典使者相繼吹起號角迎接巨型「慶典公牛」繞場，當觀眾都以為Jolin會出現在公牛牽引的戰車上時，不按牌理出牌的她竟打破過往歌手在演唱會上的出場模式，頭戴「愉悅與苦痛」雙面頭盔、化身為「慾望守護者」的她無預警出現在「恆星舞台」下方的「靈魂之柱」圓陣中緩緩走上「覺醒之巔」，隨後脫下華麗外袍化身為「大地精靈」，結合歌德式史詩感風格的〈SEVEN〉前奏一下象徵 「愉悅宇宙」正式啟動，引領4萬人釋放慾望感官。

蔡依林派出「慶典公牛」盛大出巡。凌時差提供

