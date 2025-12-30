蔡依林9億打造大巨蛋演唱會 騎30公尺長巨蟒繞場

（中央社記者王心妤台北30日電）歌后蔡依林今晚在台北大巨蛋舉辦PLEASURE演唱會，耗資新台幣9億元打造，從開場就搬出3層樓高的牛，她騎著30公尺長、高10公尺的巨蟒快速穿梭現場，現場觀眾驚呼聲沒斷過。

蔡依林演唱會將新專輯PLEASURE概念延伸，演唱會打造成一個蔡依林當女王的人間樂園，透過不同章節串連並不斷轉換成「覺醒之巔」、「慾望異域」、「感官樂土」、「真相之書」、「繽紛夢境」、「愉悅樂園」等不同場景，動員36名舞者唱跳。

演唱會由舞者分別從舞台上和舞台左側現身，先由高9公尺的金牛繞場，舞者也跟著熱舞，象徵PLEASURE慶典即將開始，她接著騎長達30公尺的巨蟒繞行全場並演唱「美杜莎」，現場觀眾尖叫聲不斷，現場大型動物道具不斷出籠，光是大型道具就花費新台幣1.7億元打造。

蔡依林隨後登上延伸舞台演唱D.I.Y.、I’M NOT YOURS等歌曲，從開場就給足觀眾驚喜。（編輯：李亨山）1141230