蔡依林9億演唱會服裝「性感不裸露」 男星大為震撼讚：拿回身體自主權
記者趙浩雲／台北報導
天后蔡依林自去年底起在台北大巨蛋連唱三場大型演唱會，以斥資高達9億元打造的舞台規格與視覺效果吸引全台目光，除公牛繞場、30公尺巨蟒裝置掀起熱烈討論外，演唱會服裝風格也成為話題焦點，對此藝人嘻小瓜發文大讚，指出蔡依林此次演出服裝已不再刻意強調女性身材線條，而是展現女性對身體與舞台表現的自主選擇，引發網友共鳴。
嘻小瓜發文表示，這次蔡依林演唱會的造型，幾乎不再出現過去常被媒體放大的「事業線」視覺，而是以褲裝為主，整體性感卻不刻意裸露，直言這樣的改變「不是把胸部當作宣傳工具，而是拿回身體自主權」。他也提到，過去新聞標題常聚焦在女歌手的身材描述，如今蔡依林的舞台服裝，讓人感受到不追求「露出來才性感」的全新詮釋。
嘻小瓜進一步指出，即便服裝沒有刻意裸露，蔡依林在舞台上的性感依舊存在，更多來自於肢體、氣場與表演本身，「這次就算沒有露，還是覺得性感」，認為這樣的呈現方式本身就是一種成熟與自信的展現。
事實上，蔡依林此次重返大巨蛋舞台，不僅以高規格硬體與舞美設計刷新演唱會想像，從音樂、視覺到造型風格，也被外界視為她多年來不斷進化的成果。嘻小瓜的貼文曝光後，也引來不少網友留言認同，認為蔡依林不只是帶來震撼演出，更在無形中傳遞女性如何定義自我與舞台的價值。
更多三立新聞網報導
張惠妹跨年封神！1細節被發現「致敬師兄張雨生」 網哭：活在她心中
阿妹台東跨年封神！律師讚「全台跨年晚會從此改寫」 4特色無人能打
《戲說》女星元旦宣布結婚！老公身份曝光 首鬆口洩定情關鍵：很互補
台灣國寶民歌教父告別式「半個民歌圈都到了」 文化局長憶17歲啟蒙
其他人也在看
影/幼兒園外牆磁磚剝落警拉封鎖線 民眾誤認白狼家出事
今（3）日上午11時50分許，中華統一促進黨總裁白狼張安樂住家外拉起封鎖線，民眾經過擔心發生重大事件。對此，警方表示是幼兒園外牆磁磚剝落，所以暫時封鎖現場。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
陸媒公布沈伯洋住家、工作地嗆「哪裡逃！」 數發部交涉社群平台下架
針對近日有中國官媒社群利用商用衛星影像，於社群平台惡意公開我國公職人員之居住地與辦公地點，並結合威脅性言論進行散布，疑似藉此對相關人員進行恐嚇與施壓，數位發展部第一時間與Meta等社群平台交涉下架，並於今日發表嚴正聲明。數發部強烈譴責任何形式的「網路肉搜」（D...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發起對話
快訊／國1南向三重段火燒車 火煙狂竄畫面曝光
國道1號南向29公里處附近，今天（3日）下午3時許發生火燒車事件，1輛小貨車不明原因突然起火燃燒，場面十分驚悚，整起事故佔外路肩，火燒車詳細原因尚待後續調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 44 分鐘前 ・ 發起對話
蔡依林大巨蛋後台揭秘！快速移動全靠她、「4.5噸金豬全靠壯漢推定位」
蔡依林1日完成「PLEASURE」三場台北大巨蛋演唱會，是她的初體驗，吸引12萬人朝聖，也因為砸下9億台幣的製作，被譽為「大巨蛋演出天花板」，她受訪時開心的說「It’s my pleasure」，演唱會結束後，陸續釋出許多花絮影片，其中2日晚上揭開她在幕後快速移動就定位的過程。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
徒手硬修雨傘！妹子慘變「仙人掌」 連跑3診所遭拒收…下場曝光
台灣天氣潮濕悶熱，就算到了冬天也時常陰雨綿綿，出門必不可少的就是雨傘。但近日一名女網友提醒，如果雨傘壞掉務必要馬上丟掉，因為她本想靠自己的力量徒手修雨傘，沒想到玻璃纖維竟直接刺進她的手，當場變成「仙人掌人」，事後她跑了3間診所還被退貨，只好到大醫院求救。三立新聞網 setn.com ・ 35 分鐘前 ・ 發起對話
蔡依林大巨蛋藏細節突爆「加場」內幕！後台備200雙鞋全力應戰
天后蔡依林（Jolin）1日在台北大巨蛋舉辦最終場「JOLIN蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」。蔡依林這回大巨蛋演唱會除了硬體規格刷新紀錄，在追求完美的背後，也藏著她與團隊在細節中不斷磨合及妙趣橫生的彩排小花絮。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
沈伯洋住家被中共掌握？微博博主貼出衛星圖 警政署：國人切勿成在地協力者
中華人民共和國列為「台獨頑固分子」的民進黨不分區立委沈伯洋，繼被中國重慶公安局高調宣布立案偵查、中國國務院直屬官媒《央視》製播影片「起底」後，中國媒體近日再散布號稱用商用衛星定位的沈伯洋居住地、工作地點，威脅道「沈伯洋，看你往哪逃！」對此，內政部警政署今（3）日表示，將全面加強沈伯洋的安全維護，「在地協力者」一律依法嚴辦。曾任中國廣東省惠東縣總工會女工部長，......風傳媒 ・ 47 分鐘前 ・ 4
蔡依林坐手推車超chill喝水 畫面流出 網：害我們塞車了
蔡依林坐手推車超chill喝水 畫面流出 網：害我們塞車了EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
中國汽車業再掀價格戰 BMW電動車最高降24%
（中央社台北3日電）踏入新一年中國汽車業再掀價格戰。據中國媒體統計，迄今有16個品牌發布了1月限時促銷政策，當中德國豪車品牌寶馬（BMW）對31款主力車型調整建議零售價，其中一款電動車降幅達24%。中央社 ・ 55 分鐘前 ・ 發起對話
他逛超市被要錢！老翁「1舉動藏洋蔥」惹哭7.4萬人
生活中心／周孟漢報導時常聽見有人形容「台灣最美的風景是人」對台灣人的善舉、品德、熱心讚譽有加。而在近日，1名網友透露，這天去超市消費時，突然被1名老人要錢，表示他和媽媽已經餓了很久，原PO一開始以為是詐騙，但後來還是決定幫助他，沒想到老人竟拿了「最便宜的這1物」讓原PO相當不忍心，加碼買了其他東西給老人，善舉曝光後引來7.4萬人大讚「沒有披風的英雄」。民視 ・ 50 分鐘前 ・ 發起對話
A-Lin台東飆唱！鏡頭狂拍「1帥哥」神似王陽明 身分曝光全場驚呆
今年跨年活動討論度最高的就是台東縣跨年，不僅有擔任總導演的歌后張惠妹，還有A-Lin、戴愛玲、玖壹壹等重量級卡司在台上狂歡。但除了台上的精采表演，台下也有「亮點」，一名網友發現，鏡頭一直拍一位年輕帥哥，不禁好奇對方的身分。經過眾人解答才知道，原來他是A-Lin的姪子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
不是半導體！2026開紅盤最大黑馬是「它」 單週狂噴6.7%完勝大盤
迎接民國115年（2026年）新春開盤，台北股市展現強勁多頭氣勢。根據臺灣證券交易所最新統計，本週發行量加權股價指數收盤來到29,349.81點，較上週（114年12月26日）大漲793.79點，週漲幅約為2.78%。在權值股領軍下，台灣50指數表現更為亮眼，單週漲幅達3.65%，顯示大型股成為這波推升指數的關鍵主力。三立新聞網 setn.com ・ 43 分鐘前 ・ 發起對話
氣功瑜珈護腦效果驚人！BDNF提升3至5倍助防失智
失智症新藥雖陸續問世，但失智症本質仍屬神經退化性疾病，單靠藥物難以逆轉病程。近年研究顯示身心運動對大腦的保護效果超乎想像，甚至可透過調節關鍵蛋白質，達到延緩腦部老化、降低失智風險的效果。中天新聞網 ・ 54 分鐘前 ・ 發起對話
蔡依林23年恩師發聲了 點出啟用外籍編舞出現驚人轉變
「Jolin」蔡依林「PLEASURE」巡演在大巨蛋站順利落幕，她的恩師張勝豐看了跨年場，直言這場演出已超越演唱會，而是一場具備紐約百老匯等級的「大型歌舞音樂劇」，感性表示：「整體而言，這不只是一場成功的演唱會，更像是一份屬於蔡依林此刻狀態的表演藝術總結報告。」自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
總預算未審 主計總處：影響部隊戰演訓與海巡值勤
今年度（115年度）中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，立法院財政委員會下周一（5日）將邀請相關部會專題報告影響範圍。根據主計總處資料，今年度包含國防部軍事醫療投資計畫、後備戰力提升、部隊戰演訓任務，以及海委會海巡值勤能量都將受影響，另也會影響多項地方政府受益項目。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前 ・ 85
把大巨蛋當奧運唱！蔡依林洩底台風景 「坐手推車換場」幕後畫面公開
蔡依林（Jolin）一連3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，1日晚間在台北大巨蛋圓滿落幕，精彩演出加上超狂道具被封為「大巨蛋天花板」。2日她也分享後台轉場的花絮，吸引6.9萬人按讚。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 4
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
司曉迪自爆「睡完所有頂流男神」 范丞丞、鹿晗半夜急發聲明
網紅司曉迪（iamroosie）於2日深夜開始，一連更新多則貼文，抖出曾與多名男藝人的感情經歷，並曬出對話紀錄或照片，其中包括林更新、范丞丞、鹿晗、蔡徐坤⋯等人。由於名單都是大咖級男神，瞬間引發熱議，范丞丞的工作室更是緊急在半夜三點發表聲明否認。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 8
被曹西平暗戀30年！陳亞蘭驚訝揭互動：當時可能會考慮
66歲資深藝人曹西平去年底於家中離世，讓許多人相當不捨。回顧曹西平生平，他這些年來未婚無子，更幾乎沒傳緋聞，僅有曾在節目被爆料暗戀陳亞蘭30年。而今（3）日陳亞蘭出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，被問及此事也做出回應。曹西平生前曾在節目上提到，見到陳亞蘭時有小鹿亂撞的感覺，過去還跟龍千玉說自由時報 ・ 5 小時前 ・ 10
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 91