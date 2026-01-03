蔡依林9億演唱會服裝「性感不裸露」 男星大為震撼讚：拿回身體自主權

記者趙浩雲／台北報導

天后蔡依林自去年底起在台北大巨蛋連唱三場大型演唱會，以斥資高達9億元打造的舞台規格與視覺效果吸引全台目光，除公牛繞場、30公尺巨蟒裝置掀起熱烈討論外，演唱會服裝風格也成為話題焦點，對此藝人嘻小瓜發文大讚，指出蔡依林此次演出服裝已不再刻意強調女性身材線條，而是展現女性對身體與舞台表現的自主選擇，引發網友共鳴。

嘻小瓜發文表示，這次蔡依林演唱會的造型，幾乎不再出現過去常被媒體放大的「事業線」視覺，而是以褲裝為主，整體性感卻不刻意裸露，直言這樣的改變「不是把胸部當作宣傳工具，而是拿回身體自主權」。他也提到，過去新聞標題常聚焦在女歌手的身材描述，如今蔡依林的舞台服裝，讓人感受到不追求「露出來才性感」的全新詮釋。

嘻小瓜大讚這次蔡依林的演唱會服裝。（圖／翻攝臉書）

嘻小瓜進一步指出，即便服裝沒有刻意裸露，蔡依林在舞台上的性感依舊存在，更多來自於肢體、氣場與表演本身，「這次就算沒有露，還是覺得性感」，認為這樣的呈現方式本身就是一種成熟與自信的展現。

嘻小瓜發文。（圖／翻攝自臉書）

事實上，蔡依林此次重返大巨蛋舞台，不僅以高規格硬體與舞美設計刷新演唱會想像，從音樂、視覺到造型風格，也被外界視為她多年來不斷進化的成果。嘻小瓜的貼文曝光後，也引來不少網友留言認同，認為蔡依林不只是帶來震撼演出，更在無形中傳遞女性如何定義自我與舞台的價值。

