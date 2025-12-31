蔡依林9億花在這！騎乘10米高飛馬進場 3公尺七彩長裙化身幻境維納斯

記者鄭尹翔／台北報導

蔡依林在台北大巨蛋開唱。（圖／凌時差提供）

蔡依林大巨蛋開唱，身穿長達3公尺的七彩長裙的JOLIN變身為「幻境維納斯」，在2025年最後一夜提前引爆跨年高潮。JOLIN駕馭象徵愛與自由的「彩翼飛馬」震撼登場，吟唱愛之樂章揭開倒數序曲，並高喊「call me mommy」，瞬間點燃全場情緒，四萬名觀眾齊聲歡呼，讓台北大巨蛋化身為巨型電音狂歡盛典，迎接「愉悅之女」完成體誕生降臨。

首次站上台北大巨蛋舉辦跨年演唱會的蔡依林，以完整世界觀打造沉浸式舞台體驗。從開場召喚「慾望巨蟒」繞行全場揭開震撼序幕，到歷經「慾望異域」與「感官樂土」的層層洗禮，JOLIN逐步覺醒為「愉悅之母」，帶領歌迷踏上愛與歡愉交織的奇幻旅程。

演出進入第四篇章〈BEFORE THE TRUTH（真相之前）〉時，只見蔡依林身穿長達3公尺的七彩長裙，化身「幻境維納斯」，駕馭夢翼飛馬霸氣現身，率領36名舞者所化身的蝴蝶海馬精靈、雙鹿與象鼻魚等奇幻生物，二度繞行大巨蛋巡禮，在〈SAFARI〉輕快節奏襯托下，整座場館瞬間變成繽紛夢境般的奇幻樂園。

隨後蔡依林接連演唱〈都沒差〉、〈日不落〉、〈馬德里不思議〉等經典金曲，現場立刻化身萬人KTV，四萬名歌迷齊聲合唱，氣氛沸騰。唱到〈說愛你〉、〈腦公〉時，舞台上的「綠丘巨人」被甜蜜歌聲喚醒跟著舞動，宛如童話場景成真，夢幻指數爆表。

在〈INSIDE OUT〉喚醒體內愉悅因子後，JOLIN火力全開，接連帶來〈花蝴蝶〉、〈看我72變〉，以高難度舞蹈與性感舞姿全面釋放能量，將演唱會推向最高潮，也為跨年夜留下難忘的音樂與視覺記憶。

