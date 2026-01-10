蔡依林BLACKPINK音樂夥伴都有他 台灣男星背景曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕新生代歌手MOSUN音樂才華洋溢，他長期活躍於華語與國際音樂製作領域，曾參與BLACKPINK當年在Coachella主舞台演出的部分現場音樂製作，也與「Jolin」蔡依林合作進行製作與編曲工作，累積豐富的跨市場製作經驗。

MOSUN推出新歌《OVDZ》，以中、英雙語R&B的形式，描繪一段「明知道不該，卻無法抽身」的情感狀態，他描述這首歌來自於自己近期一段真實的情感旋渦，「當下很暈、也很拉扯。」坦言這首歌就是在「最暈」的時候打造出來的，當時也第一時間拿給對象聽，對方也覺得是個很美的紀念。

這首歌以「情感過量(Overdose)」作為核心隱喻，停留在理智與沉淪之間的灰色地帶。當渴望戰勝所有應該保持距離的理由，愛不再只是浪漫，而成為一種無法戒斷的依賴。

