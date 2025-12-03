蔡依林BVLGARI蛇包開標！名人愛獻館開跑 響應守護老憨兒

第一社會福利基金會所舉辦第十五屆「名人愛獻館」~守護心智障礙童心寶貝獻愛活動公益拍賣於12月3日開跑，今年共有15位藝人朋友響應，捐出20件包包。（第一社福基金會提供／林良齊台北傳真）

捐包義賣起跑！藝人Jolin蔡依林連續九年力挺第一社福基金會名人愛獻館，捐出BVLGARI蛇年特別手提包款，守護憨兒的同時更能擁有時尚美包；氣質女星張鈞甯則捐出TORY BURCH毛呢鍊條側背包，這次捐出造型輕巧的質感美包，呼籲社會大眾一起關愛童心寶貝。藝人曾莞婷，則捐出MARC JACOBS丹寧菱格雙鏈包，歡迎民眾踴躍競標。

今年56歲的阿福（化名）曾經是個高材生，在考上成功大學的那年暑假到工廠打工，卻不幸發生工安意外，導致全身觸電陷入昏迷，後來雖甦醒，但由於腦部缺氧較久，智力退化到國中程度，也影響了部分的語言能力，口語表達較不清楚。

廣告 廣告

近來第一社福基金會面臨心智障礙者高齡化以及複雜多元的照顧需求，造成專業人員、設備開銷等照顧成本大幅增加，機構面臨永續經營的巨大挑戰，歲末仍有近千萬的服務經費缺口，邀請社會大眾共襄盛舉，參與公益競標將眾多美包帶回家。（第一社福基金會提供／林良齊台北傳真）

近年來阿福因年齡漸長，某次輪到阿福執行值日生任務的時候，被教保員驚覺阿福有失智的前兆，為了幫助阿福延緩老化，教保員進行一系列的策略教學，請阿福執行班務時，給予明確指令與手勢提醒，並加上醒目圖卡讓他攜帶著可隨時閱讀，阿福若要離開班上，也會請能力較好的同學擔任小幫手，陪他如廁或執行任務，有社區適應活動時，也會讓阿福別上名牌避免走失。

第一社福執行長張菁倫表，第一社福照顧的心智障礙者，很多都從年輕時就進入機構，從壯年又邁入老年，由於心智障礙者的身心老化現象會比一般人提早20年，在照顧老憨兒時，面臨肢體、認知、語言能力的退化。「名人愛獻館」已辦理15屆公益競標活動以支持心智障礙者全方位服務出發。

今年參與「名人愛獻館」除了蔡依林、張鈞甯、曾莞婷外，藝人宋芸樺多年來為第一宣傳公益不遺餘力，此次活動捐出CHARLES ＆ KEITH手提小桶包，希望這個陪伴過自己的百搭小包，能夠把愛傳承下去；藝人李佩甄，則捐出3個包包力挺第一社福，呼籲大家一起讓愛蔓延，支持童心寶貝。藝人Melody特別捐出珍藏的Chloé肩背手提KISS包。

啦啦隊林襄則捐出了CHARLES ＆ KEITH粉色織紋肩背包；藝人施柏宇捐出BALLY荔枝牛皮後背包響應活動；藝人方馨也捐出包包捐出去，希望幫助童心寶貝得到穩定的服務。資深媒體人汪用和也捐出ROGER VIVIER銀色漆皮肩背包；主播張齡予則捐贈COACH斑馬紋迷你小方包和Mulberry Amberley logo迷你斜跨包。

第一社會福利基金會所舉辦第十五屆「名人愛獻館」~守護心智障礙童心寶貝獻愛活動公益拍賣於12月3日開跑，今年共有15位藝人朋友響應，捐出20件包包。競標活動於2025年12月03日中午 12：00至12月10日 中午12：00在「yahoo拍賣」進行公益競標。

近來第一社福基金會面臨心智障礙者高齡化以及複雜多元的照顧需求，造成專業人員、設備開銷等照顧成本大幅增加，機構面臨永續經營的巨大挑戰，歲末仍有近千萬的服務經費缺口，邀請社會大眾共襄盛舉，參與公益競標將眾多美包帶回家，幫助心智障礙者與照顧者能安穩終老。

更多中時新聞網報導

西班牙爆非洲豬瘟 肉品禁輸台

NBA》16戰苦吞14敗 快艇瀕臨崩潰

保健》70萬人睡眠呼吸中止症 5成肥胖