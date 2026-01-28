蔡依林CORTIS都輸了！Hit Fm「年度百首單曲」冠軍是它 寫歷史紀錄

記者徐珮華／台北報導

Hit Fm聯播網「2025 Hit Fm年度百首單曲」大型票選活動，經過為期15天、近1000萬票數票選，最終名單揭曉，由Netflix動畫作品《Kpop 獵魔女團》神曲〈Golden〉奪下冠軍寶座，也是首次有西洋歌曲打進第一名位置。盧廣仲〈太陽與地球〉獲得第4名，為華語男歌手名次最高；蔡依林（Jolin）〈Pleasure〉位居其後，是唯一入選前10名的華語女歌手。

〈Golden〉奪下「2025 Hit Fm 年度百首單曲」冠軍，寫下歷史紀錄。（圖／Hit Fm聯播網提供）

〈Golden〉是《Kpop獵魔女團》中的女團HUNTR/X代表作，如同洗腦副歌「We’re goin’ up, up, up. It’s our moment」，2025年發布後勢不可擋，稱霸全球各音樂串流平台榜單。原唱由3位超實力派歌手EJAE、AUDREY NUNA及REI AMI參與，傳遞爆棚的正能量與信念，因歌曲難度及音域超高而被封為「超難翻唱神曲」，也掀起一波全球翻唱熱潮。

CORTIS〈GO!〉空耳歌詞「吳麗萍好像搭丟賽」在台灣爆紅。（圖／Hit Fm聯播網提供）

第2名由出道不到半年的韓國新男團CORTIS歌曲〈GO!〉拿下，憑藉台灣網友創意改寫的一句歌詞「吳麗萍好像搭丟賽」，在社群引發熱議。BLACKPINK成員JENNIE親自作詞作曲的〈like JENNIE〉則獲第3名，該曲傳達即使面對酸民與外界評論，依然自信走在自己道路上的「自我」態度。不只JENNIE個人作品表現出色，BLACKPINK〈JUMP〉也獲選第9名，這首歌以「1, 2, 3, JUMP!」為號召，被視為演唱會釋放多巴胺的狂歡歌曲。

盧廣仲〈太陽與地球〉、蔡依林〈Pleasure〉穩坐華語男女之最。（圖／Hit Fm聯播網提供）

盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店》陪伴聽眾度過每個傷心傷神的清晨，專輯共有3首歌曲入榜，其中〈太陽與地球〉獲選為第4名。蔡依林《Pleasure》帶領聽眾透過這段「穿越慾望、尋回愉悅」的旅程，一同探索內心深處，找到屬於自己的力量，專輯同名曲〈Pleasure〉獲選為第5名，遊走百無禁忌的樂園，任由慾望在其中徹底釋放。

此外，林宥嘉親自詞曲創作的〈怪情歌〉、林俊傑（JJ）〈瞬間的瞬間〉、張哲瀚〈Why Not〉，以及由周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信「夢幻聯動」的〈恆星不忘Forever Forever〉，分別為第6、7、8、10名。前百名共計有57首中文、24首日亞、19首西洋單曲進榜。

