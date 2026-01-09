蔡依珊受邀到台積電講創業 見員工餐廳驚呼：劉姥姥進大觀園

「紅豆食府」千金、連勝文妻子蔡依珊婚後仍積極經營自身事業，7日她受邀到台積電演講，分享女性創業的挑戰和心路歷程，引來300多位台積電工作人員到場聆聽。今(9日)蔡依珊在IG轉發相關紀錄，並分享第一次到台積電的員工餐廳，她像劉姥姥進大觀園一樣，看到什麼都覺得新奇。

蔡依珊日前以「WUNJO炆久之芯創辦人暨執行長」身分到台積電演講，主題是「理性與感性 道可道 非常道」，分享創業之路的心得，「台積電•愛•行動」的臉書小編稱讚表示：「同仁感動回饋，喜歡講師展現如水柔軟的領導魅力，這種以柔制勝的深遠智慧，真的帶給我很大的啟發」，而蔡依珊也表示榮幸。

蔡依珊說，第一次到台積電的內部舞台，跟該公司的員工近距離交流，開心到「心裡一直在發光」，那天天氣很好，陽光很美，「我一邊分享自己一路走來的挑戰與心路歷程，一邊也感受到台積電同仁的專注、溫暖與力量。希望那天的對話，能像陽光一樣，把一點點溫暖與勇氣留在你們心裡。讓我們一起突破框架，讓世界更閃耀。」引來許多網友喊讚。

而蔡依珊平時在社群網站不僅分享事業，也曾分享過家庭生活點滴，去年9月她曬出一支逛大稻埕吃臭豆腐的影片，可見她非常接地氣表示不論是炸的還是滷的都喜歡，強調「現場吃才是最好吃的」，逛乾貨時也不忘想到家人，脫口說：「這個螺肉，這個我公公的愛」，可見她相當了解連戰的口味，家人之間感情親密。

