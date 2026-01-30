蔡依珊掌勺研發中菜！只因連勝文兒「1句話」
娛樂中心／曾詠晞報導
紅豆食府千金蔡依珊與前國民黨副主席連勝文結婚19年，兩人育有2子，家庭生活一向備受外界關注。近期，向來形象優雅低調的蔡依珊，在社群平台上分享她為了兒子的1句話親自下廚，從被料到起鍋拌炒皆不假他人之手。這段私下的日常「煮婦生活」馬上引起網友討論。
蔡依珊為了兒子一句話，親手準備中式料理，滿足兒子的願望。（圖／翻攝自IG ＠pattytsai13）
蔡依珊平時也會在社群平台上分享煮飯日常，丈夫連勝文稱：太太是「pasta queen」，擅長西餐料理。（圖／翻攝自IG ＠pattytsai13）
事實上，蔡依珊對飲食向來相當講究，除了創立自己的食品品牌，對於料理更有著自己的堅持。在曝光的畫面中，她專注於備料、烹煮，最終端出色香味俱全的家常菜，並感性寫下：「Never say never。」她直言：「兒子的點菜，就是我的研發動力。」這番話深刻道出人母為孩子挑戰自我、精進廚藝的心境。過去她曾透露自己其實更擅長西餐，但只要孩子想吃中式料理，她便會盡全力嘗試並調整菜色。這種為了家人跨出舒適圈的舉動，也讓外界看見她優雅外表下，既堅韌又溫柔的不同面。
蔡依珊擁有生化碩士背景，對於餐點的細節相當講究。（圖／翻攝自IG ＠pattytsai13）
蔡依珊（左圖左）和先生連勝文（左圖右）曾一同出現在料理對決影片中，笑稱太太是家中的「廚房沙皇」。（圖／翻攝自IG ＠pattytsai13）
蔡依珊在廚房內的「威嚴」，連丈夫連勝文也曾親口認證。夫妻倆過去拍攝料理對決影片時，連勝文就曾幽默透露，太太不僅是「pasta queen」，更是名副其實的「廚房沙皇」。他坦言在廚房這個領域中，一切都要聽從太太的指揮，自己完全沒有發言權，並搞笑表示：「我只是個機器人（AI）。」只能遵照指示動作。
原文出處：國民黨大佬兒媳「煮婦日常」曝光！蔡依珊為兒子「1句話」認命掌勺
