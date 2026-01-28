蔡依珊曬「煮婦日常」！ 連勝文兒1句話讓她認命

蔡依珊和連勝文結婚多年，夫妻曾一起出現在社群影片中。（翻攝蔡依珊IG）

紅豆食府千金蔡依珊與前國民黨副主席連勝文結婚19年，育有2子。近日她在社群網站分享下廚的片段，曝光私下的「煮婦日常」。

被封「廚房沙皇」！ 連勝文曝家庭地位：我只是個機器人

蔡依珊在IG限動分享料理畫面，可見她從準備雞肉、香菇、醬料等食材，從爆香蒜末、辣椒開始，到拌炒香菇、料理雞肉，最後端出一盤色香味俱全的家常菜，看上去相當用心。

蔡依珊寫下：「Never say never。」並說：「兒子的點菜，就是我的研發動力。」一句話道出媽媽為孩子下廚的心境，展現日常中溫柔的一面。

廣告 廣告

蔡依珊為兒子下廚，研發新的料理。（翻攝蔡依珊IG）

蔡依珊煮出一道美味的家常菜。（翻攝蔡依珊IG）

事實上，蔡依珊創立自己的食品品牌，對食物很要求。過去她曾透露，自己擅長煮西餐，但孩子希望她煮中菜時，她還是會盡力去做。她曾與連勝文一起拍攝「料理對決」影片，連勝文當時透露，妻子在家裡是「pasta queen」（義大利麵女王），更是「廚房沙皇」，在廚房裡面一切由太太指揮，他只能負責當機器人，遵照妻子指示動作。

更多鏡週刊報導

連勝文兒子出國比賽！蔡依珊曬天倫照 見一幕有感：我好累，但心很滿

連勝文秀廚藝！蔡依珊「冒生命危險」試吃 「1行為」讓她爆氣大吼

蔡依珊前進台積電演講！ 見員工餐廳驚呆：我像劉姥姥進大觀園