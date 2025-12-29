蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光

蔡依珊曬出1997年時的照片，青澀模樣見光。（翻攝蔡依珊IG）

紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。

28年前就飛向太空夢？ 青春回憶曝光？

46歲的蔡依珊昨（28日）在IG限動分享一張學生時期，到美國參加「NASA Space Camp」的照片，可見同學們在美國舊金山的著名地標金門大橋前合影，當年18歲的蔡依珊身穿印有「SPACE ACADEMY」字樣的白色長袖上衣，頭綁馬尾、留瀏海，充滿濃濃的90年代美式營隊風格。她寫下：「真的有參加過NASA SPACE CAMP。當年的我們。」

隨後，她再分享一張多年後與夥伴們重聚的照片，並發文：「現在的我們」「Class of 97 still rulz」（1997年那一屆，至今還是超棒），見證彼此友誼長存。

蔡依珊（右三紅箭處）1997年時參加NASA太空營，一行人在舊金山金門大橋前合影。（翻攝蔡依珊IG）

蔡依珊（右二）與夥伴們重聚，顯見好交情。（翻攝蔡依珊IG）

從太空營到人生旅程？ 理科學霸背景再被翻出？

除了回顧過往，蔡依珊當天也在IG發文，貼出一張太空人漂浮於宇宙中的圖片，寫下：「夢想也可以很純粹，也許在走向夢想的路上腳步偶爾沉重，但不要忘記當初勇敢做夢的自己，即使漫步於太空也輕鬆飛行。」似乎在訴說自己的太空夢。

NASA Space Camp是美國知名的國際教育營隊，從1980年代起吸引全球青少年參與，透過全英語環境體驗太空模擬任務、科學實驗與團隊合作。

而蔡依珊曾就讀台北美國學校，之後赴加拿大就讀麥吉爾大學（McGill University），又在美國布朗大學就讀生物暨醫學研究所，理科學霸無誤。

