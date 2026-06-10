蔡依珊現身花博吃甜點 被小鮮肉狂撩 她謹守人妻本分

47歲紅豆食府千金蔡依珊和連勝文育有2個兒子，經營自家公司和自媒體有成的她，最近曬出一支影片到花博介紹餐廳，接著她和餐廳創辦人同框，請對方介紹特色，蔡依珊大讚餐廳東西好吃、好喝，顏值高，「可能因為我來降低了一點」，小鮮肉創辦人笑說：「沒有，妳來是提高」，蔡依珊立刻笑開懷，仍謹守人妻本分說：「是提高了年齡層」。

影片開頭蔡依珊現身花博的餐廳，被同事問：「這是年輕人來的地方欸」，蔡依珊不服輸回應：「拜託好不好，我很年輕」，接著心虛自嘲：「至少心態很年輕」。之後蔡依珊和餐廳創辦人一起介紹、聊天，蔡依珊自曝曾被邀請到外面的空地當DJ，還開玩笑說知道餐廳的提拉米蘇拿鐵人氣很高，但因為熱量高，「如果我吃的話，可能要從這邊散步回家吧！」

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創辦人回應，提拉米蘇拿鐵因為外型浮誇、熱量高，可能會有人因此卻步，他介紹生椰拿鐵也很好喝，為此他們曾去上海不少餐廳取經，最後找出不錯的配方，介紹到肉桂捲時蔡依珊產生了興趣，問自己可不可以點一個吃？對方回答可以，還可以請他們喝飲料，調皮的蔡依珊立刻說要「點十杯」。

蔡依珊先前為了慶祝大兒子高中畢業，和兒子與前主播姊姊蔡依倫跳熱舞慶祝，接著又在限動分享自己和老公連勝文及兩個兒子戴墨鏡跳舞的影片，笑說：「飯後娛樂，想搶C位你哪位？」可見她在「男生宿舍」裡生活仍相當受寵，連另一半和兩個兒子都要讓她三分，笑翻網友。

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