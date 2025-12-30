蔡依珊一雙靴子穿十幾年！ 一脫掉「開口笑」喊：值得了啦

蔡依珊分享，穿了十幾年的Prada靴子「開口笑」，她笑喊：「值得了」。（翻攝蔡依珊IG）

紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊，經常在社群網站分享生活動態。她近日透露，一雙穿了十幾年的鞋子竟「開口笑」，但她反而笑說「值得了」。

蔡依珊昨（29日）在IG限動分享一段畫面，只見一隻黑色Prada靴子，鞋跟整塊脫落。她發文自嘲：「回家脫鞋，開口笑。穿了十幾年，值得了啦。」正式宣告靴子「功成身退」。

蔡依珊的Prada靴子「開口笑」，功成身退。（翻攝蔡依珊IG）

事實上，這並非蔡依珊第一次分享「鞋子穿很久」的故事。她曾拍片提到，自己還有另一雙靴子同樣穿了十幾年，並回憶大兒子還在唸幼幼班時，她穿著那雙靴子帶他去拔蘿蔔，弄得很髒，但當時兒子一心只顧著和旁邊的女同學聊天。比起追逐流行，她似乎更注重一件單品是否能長久陪伴生活。

