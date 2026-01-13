蔡健雅出道29年突破心魔！ 獻出人生第一次：時間到了

蔡健雅是四度奪下華語金曲歌后的紀錄保持人，出道至今推出超過10張專輯、完成4次大型巡演，轉眼已走過29個年頭，卻始終沒有發行過任何演唱會影音作品。2026年開春，她終於送給歌迷一份重量級禮物，宣布將在1月28日生日當天推出《Let’s Depart！給世界最悠長的吻 演唱會實錄》，讓所有曾被她的音樂安放、在演唱會中獲得力量的歌迷，能將這份感動好好收藏。

對多數歌手而言，為演唱會推出影音紀錄早已司空見慣，但蔡健雅卻直言：「這對我來說，意義非常重大。」因為這是她出道29年來，第一次主動向公司提出「想把演唱會錄製下來」的想法。

她坦言，過去始終沒有跨出這一步，原因不只一個，更多來自心理層面的掙扎與自我設限。多年來，她對表演始終抱持極高標準，加上聲音與身體狀態時有起伏，讓她對「被完整記錄下來」感到恐懼。「只有一次機會，如果當天聲音狀況不好、畫面不理想，又不能重來，怎麼辦？」這些念頭，曾經讓她遲遲無法點頭。

直到這一次，她終於選擇直面心魔。蔡健雅笑說，原因其實很簡單：「因為時間到了。」

歷經長時間的心理準備，她學會在與身體、情緒不斷對話後，擁抱自己的不完美。這場演唱會因此不只是一場音樂演出，更像是一段共同走過的生命片段。透過音樂，她訴說成長、脆弱與修復，也以自身為例，先成為照亮自己的那道光，像一顆溫柔的小太陽，陪伴著所有在音樂中彼此辨認的靈魂，從晦暗走向光亮。

