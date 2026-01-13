蔡健雅宣布演藝事業重大消息！出道29年第一次 喊話「非常重要」

記者鄭尹翔／台北報導

四度榮獲金曲歌后、每張專輯都創下百萬收聽佳績的 Tanya 蔡健雅，出道29年來，竟從未發行過任何演唱會影音作品，讓外界直呼難以想像。2026年一開春，她終於完成這個「說好很久」的承諾，宣布將於1月28日生日當天推出首張影音作品《Let’s Depart！給世界最悠長的吻 演唱會實錄》，獻給一路陪伴她的歌迷。

蔡健雅推出演唱會影音作品。（圖／躍耳娛樂提供）

蔡健雅坦言，為演唱會製作影音作品，對她而言意義非凡，這也是她出道以來第一次主動向公司提出想完整記錄演唱會。她透露多年來未嘗試影音產品，與對自己的高標準與心理關卡有關，尤其對聲音與身體狀態的不安，曾讓她對「只此一次、無法重來」的現場紀錄感到恐懼，直到她笑說：「因為，時間到了。」

廣告 廣告

《Let’s Depart！給世界最悠長的吻》巡迴演唱會橫跨四年，期間蔡健雅持續創作、發行三張專輯，並跨足影視配樂，音樂能量不斷進化。她感性分享，曾在自我懷疑、甚至想放棄音樂時，聽見內心的聲音告訴她：「你的任務就是來經歷人生，用音樂療癒人心。」這場演唱會不只是一次演出，更像是一段關於成長、脆弱與重生的集體記憶。

為了完美呈現首張影音作品，蔡健雅歷時一年親自投入後期音樂製作，保留現場原音特色，並進錄音室打造5.1聲道環繞音效，影像則邀請導演 Birdy Nio 操刀剪輯。實體作品更以壓克力精裝盒包裝，捨棄傳統碟片，改以 USB 作為全新載體，內容細節充滿巧思，充分展現頂級收藏價值。

《Let’s Depart！給世界最悠長的吻 演唱會實錄》將於1月14日起於各大唱片行限量預購，1月28日正式發行。對蔡健雅而言，這不只是她音樂生涯的重要里程碑，更是一份獻給歌迷、也獻給自己的生命紀錄。

更多三立新聞網報導

彭佳慧超恐怖開唱！為懸疑影集獻聲 製作人要求「笑著唱」毛毛的

曾國城否認節目收攤！證實面臨轉變改型態 最快過年後會有答案

吳申梅回饋歌迷！自掏腰包送18人神秘大禮 得獎名單公佈

游鴻明消失台灣歌壇多年！竟變房產大亨 證實台北購入四間房產

