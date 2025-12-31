蔡健雅抱病上陣 跨年淋雨演出喊：我拼了

蔡健雅抱病表演。（圖／侯世駿攝）

金曲歌后蔡健雅今（31日）出席「臺北最High新年城-2026跨年晚會」。她透露，自24日以來一直感冒，加上演出時遇上下雨，但為了舞台效果，她仍選擇淋雨演出。她笑說：「我就跟宇宙說，你厲害！好，我拼了，就是一種我拼了的感覺。」

蔡健雅透露，跨年前她馬不停蹄飛往國外工作，演出前可能感染流感。雖然聲音仍沙啞，但她表示已經康復。她坦言，上台前並不確定自己的聲音狀態，只能盡力而為。她目前沒有服用特效藥，而是靠補充維他命C，以及洋蔥加蜂蜜等自然地獨門祕方保養身體。

蔡健雅也自嘲不像蔡依林能九點半就入睡，她笑說：「應該只有搭飛機時可以，做自己好嗎？」她透露明天是休息日，會去支持好友蔡依林的演唱會，並表示因為這兩天沒上網刷消息，所以不怕被暴雷。

蔡健雅靠保健食品保養喉嚨。（圖／侯世駿攝）

