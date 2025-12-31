蔡健雅抱病唱跨年！自曝「已重感冒一週」 向宇宙喊話：我拚了！

「金曲歌后」蔡健雅31日晚間獨家登上「臺北最High新年城—2026跨年晚會」，她在雨中抱病敬業帶來演出。蔡健雅會後受訪時透露，自己前陣子確診流感又扁桃腺發炎，聲音已經沙啞了一個多禮拜，「上台之前，我也不知道我的聲音長什麼樣子。」

「金曲歌后」蔡健雅 31 日晚間獨家登上台北跨年，抱病在雨中演唱。（圖／北市府觀傳局 提供）

今晚天空不作美，雨下了整晚，蔡健雅邊淋雨邊敬業帶來演出，她直呼：「超冷！我想說既然（聲音）都那麼啞了，那就繼續啞下去，我可能明天就完全沒有聲音了，但其實也是一種非常難忘的經驗。」

蔡健雅坦言，今天的狀況是預想不到的，「其實聲音已經很啞，然後雨又下的時候，我就跟宇宙說，『你厲害，好，我拚了！就是一種我拚了的感覺。」被問到演出前有沒有吃什麼「特效藥」？蔡健雅笑說：「沒有，我就是走自然派，有多補充維他命C。」

自己前陣子確診流感又扁桃腺發炎，聲音已經沙啞了一個多禮拜。（圖／北市府觀傳局 提供）

而她的好友蔡依林這三天在台北大巨蛋開唱，蔡健雅也透露，明年會到現場朝聖，那有沒有學好友實施9點半睡覺的生活，她笑說：「可能在只有在飛機上，那個不是一般人可以做的，我們做自己。」

