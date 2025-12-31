蔡健雅抱病雨中開唱北跨！行程爆滿竟失聲 堅持不撐傘原因曝光

蔡健雅抱病在雨中開唱。劉耀匀攝

蔡健雅今（31日）再度登上「臺北最High新年城-2026跨年晚會」，接連演唱〈紅色高跟鞋〉、〈Letting Go〉、〈達爾文〉、〈芬蘭距離〉、〈Beautiful Love〉等經典歌曲，即便嗓音沙啞，仍展現細膩情感，讓現場粉絲聽得如癡如醉。她受訪時也透露，會聲音沙啞是因為重感冒，她形容自己幾乎是「靠宇宙保佑」撐完全場，「上場前我也不知道聲音會變成什麼樣子。」

蔡健雅儘管重感冒，仍然順利完成表演。劉耀匀攝

蔡健雅受訪時坦言，近期行程密集、連續飛行，從24日聖誕節前後就一路感冒至今，她前陣子短暫休息後，決定重新投入工作，認真努力賺錢，因此近期幾乎行程滿檔，內地、美國、台灣來回飛行，三個工作同時進行，「我是在感冒的狀態下完成三個工作，但OK，我覺得算蠻勵志的。」

今晚跨年演出遇上低溫又下雨，更加考驗體力與狀態，蔡健雅笑說，既然聲音已經這麼啞了，乾脆「一路啞下去」，索性不撐傘，直接站在雨中演唱，就是不想破壞唯美畫面，「雨配上燈光其實很有效果，我就想說享受它。」她也坦言，這樣唱完明天可能就完全沒有聲音了，但仍覺得值得。

蔡健雅接下來會有驚喜給粉絲。劉耀匀攝

蔡健雅對於喉嚨保養有秘招，她分享自己沒有特效藥，走的是自然派路線，除了補充維他命C，也分享私房秘方「洋蔥加蜂蜜」，強調是天然方式調養。至於2026年計畫，蔡健雅坦言非常期待，形容明年對她來說是「小年」，能嘗試一些不同、有趣的小計畫，「沒有專輯，我可以很確定，但會有特別的東西，很快就會跟大家分享。」



