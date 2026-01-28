蔡健雅歡慶51歲「三喜臨門」！突自爆今年將減量工作

【緯來新聞網】蔡健雅今迎來（28日）三喜臨門，不僅是51歲生日，《Let’s Depart! 給世界最悠長的吻 演唱會實錄》限定特典USB實體發行，連同數位音樂也全球同步上線。她表示，音樂做了近30年，現在能跳躍繪畫的藝術領域感到很珍貴，「不知道未來會有什麼變化，但我非常享受這種從零學習的狀態」，同時宣布今年會稍微減少工作量，選擇一些自己想做的演出，更偷偷透露未來有一個特別的計畫正在籌備中。

蔡健雅今迎51歲生日。（圖／躍耳娛樂提供）

蔡健雅只打算簡單過生日，不過希望歌迷能透過新作品感受到自己的誠意，「沿著音樂的拋物線，把自己最真實原始的模樣找回來」，因為這是她付出了200％的用心，《Let’s Depart! 給世界最悠長的吻 演唱會實錄》不單純是巡迴的句點，更是她音樂性最成熟、最自然立體、最有故事、有能量的作品。



現在慶生對蔡健雅來說已不是很看重的部分，她今年與經紀公司夥伴簡單吃晚餐度過，「連願望都不會設定，因為現在的狀態是想做什麼就去做，甚至常常會有意外的驚喜。現在夠忙了，隨心」。她向宇宙下單已經持續一段時間，讓自己得以發掘出更多內在隱藏或未開拓的潛力，果然也真的會蹦出新嗜好，她笑說：「畫畫就是我近期最大的驚喜！」



她從小就很害怕畫畫，覺得自己沒有天賦，連直線都畫歪，但是2個月前看了一支關於Somatic arts身心學藝術的網路教學影片，透過閉眼塗鴉，並在線條分線處填上顏色，利用這些線條和顏色看出自己的心理和身體狀態，所以她每天都會很有儀式感地盡行地畫畫，有時會發現一些悲傷或憤怒的情緒就跑出來。

蔡健雅將有特別新計劃。（圖／躍耳娛樂提供）

