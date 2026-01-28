蔡健雅生日宣布三喜臨門！ 51歲「又開發新才藝」

記者林政平報導／Tanya蔡健雅三喜臨門，1月28日是她51歲生日，也宣布《Let’s Depart! 給世界最悠長的吻 演唱會實錄》限定特典USB在今日實體發行，同時數位音樂也全球同步上線。蔡健雅笑著表示，今年的生日自己只打算簡單過，但從今天開始在線上聆聽數位專輯、觀賞演唱會影音USB的朋友，希望大家可以透過這份作品感受到她的誠意，「沿著音樂的拋物線，把自己最真實原始的模樣找回來。」

現在慶生對蔡健雅來說已經不是很看重的部份，「今年就跟經紀公司夥伴吃個晚餐簡單度過，連願望都不會設定，因為現在的狀態是想做什麼就去做，甚至常常會有意外的驚喜。現在夠忙了！隨心！」蔡健雅向宇宙下單已經持續了一段時間，讓自己得以發掘出更多內在隱藏或未開拓的潛力，果然也真的會蹦出新嗜好，近來蔡健雅不時在社群上分享她的畫作，她笑說：「畫畫就是我近期最大的驚喜！」

蔡健雅坦言自己從小就很害怕畫畫，覺得自己沒有繪畫天賦，連直線都畫歪，但是兩個月前她看了一支關於Somatic arts身心學藝術的網路教學影片，透過閉眼塗鴉，並在線條分線處填上顏色，利用這些線條和顏色看出自己的心理和身體狀態。

她每天很有儀式感地盡行塗鴉，有時會發現一些悲傷或憤怒的情緒就這樣跑了出來。就這樣慢慢地，潛意識裡「多餘未處理」的情緒逐漸釋放，心裡好像有一個新的空間產生，也開始好奇如果自己開始畫畫，會畫出什麼「醜樣」呢？

蔡健雅表示，音樂做了快三十年，在現在這個人生階段還能跳躍到另一個藝術領域覺得很珍貴，「不知道未來會有什麼變化，但我非常享受這種從零學習的狀態。」同時蔡健雅也表示今年將稍微減少工作量，改為選擇一些自己想做的演出，她更偷偷透露，未來有一個特別的計畫正在籌備中，敬請大家期待。

