蔡健雅生日送上限量大禮 1/28發行演唱會實錄

記者王丹荷／綜合報導

出道29年、4度成為金曲歌后的蔡健雅，卻沒有發行過任何影音作品，2026年開春，她為歌迷送上限量大禮，將在1月28日生日當天發行《Let’s Depart！給世界最悠長的吻 演唱會實錄》，讓每一位曾經被她的音樂觸動、因為她的演唱會而得到能量的歌迷得以珍藏這份感動，她打趣形容：「1百年前就跟大家說好的作品終於完成了。」

對很多歌手來說，為演唱會發行影音作品不是新鮮事，但蔡健雅誠懇地表示：「這對我而言，意義重大！」因為這是她出道29年來第1次主動向公司提出「想把演唱會錄製下來。」她坦言，以前不做影音產品的原因很多，包括很多心理障礙，比如對自己的要求、有過不了的關卡等等，尤其多年的聲音和身體不穩定所導致的表現不達預期，更是讓她對把演出「錄下來」心生恐懼：「只有1次機會紀錄，萬一當天聲音狀況不佳、拍攝角度不好，又不能重拍重錄，怎麼辦？」

廣告 廣告

這次能突破心魔，蔡健雅笑說：「因為，時間到了！」《Let’s Depart！給世界最悠長的吻》巡迴演唱會前後橫跨4年時間，在這段期間裡蔡健雅也出了3張專輯，甚至跨界踏入影視配樂，她的音樂持續成長、進化、立體、有故事、有能量，「我很慶幸可以用音樂紀錄每一個階段的自己，在我最脆弱、最自我懷疑的時候，甚至想放棄做音樂。我問宇宙做音樂到底有什麼意義？然後靜下心來我聽到了這句話『你的任務就是來經歷人生，用音樂療癒人心』。」

蔡健雅花了很多年的心理建設，在身體與靈魂不斷溝通後懂得擁抱和愛上自己的不完美，所以這場演唱會不只是音樂本身，其音樂性藉此訴說大家共同的成長經歷，她以身作則，先成為自己的光，像1顆小太陽照耀著所有音樂裡的同類，帶領大家從晦暗走向光亮。

從決定要記錄演唱會到製作出實體產品足足花了1年時間，蔡健雅親自擔任後期音樂製作，將現場原音特色完成縣，並進錄音室協同製作5.1聲道環繞音效，還邀請導演Birdy Nio進行影像剪輯。為了契合影音內容的頂規收藏價值，實體作品特別使用壓克力精裝盒包裝，選擇跨越碟片的全新載體USB來收錄影音內容，寫真冊以感光油墨印製，表達演唱會的主旨「經歷黑暗後，終將向光前行」。

蔡健雅將在生日當天發行首張影音作品。（躍耳娛樂提供）

蔡健雅希望她的音樂可以為聽者帶來力量。（躍耳娛樂提供）