蔡健雅突破心魔擁抱不完美 出道近30年首獻「第一次」

蔡健雅將在生日當天發行首張影音作品。（圖／躍耳娛樂提供）

出道29年、擁有無數百萬金曲的金曲歌后蔡健雅，在歌迷引頸期盼下，終於在2026年一開春宣布大禮，將於 1 月 28 日生日當天發行首張影音作品《Let’s Depart！給世界最悠長的吻 演唱會實錄》。她打趣形容：「一百年前就跟大家說好的作品終於完成了。」

蔡健雅坦言過去曾因追求完美、恐懼演出當天聲況不佳而心生障礙，不敢留下紀錄。如今選擇跨越關卡，蔡健雅感性分享：「因為時間到了，我學會擁抱不完美。我的任務就是經歷人生，用音樂療癒人心。」這場橫跨4年的巡演，見證了她從脆弱到成為照亮他人的「小太陽」的進化過程。

這份作品由蔡健雅親自擔任音樂後期製作，不僅打造5.1聲道環繞音效，更特製專屬「雙面鏡」造型USB作為載體。實體包裝亦充滿巧思，寫真冊採用感光油墨印製，呼應「經歷黑暗，向光前行」的演唱會核心。《Let’s Depart！給世界最悠長的吻 演唱會實錄》將於1月28日蔡健雅生日當天正式發行。

