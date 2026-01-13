蔡健雅突破29年心魔！宣布50歲生日當天分享「大禮」

蔡健雅即將推出「Let’s Depart！給世界最悠長的吻」演唱會實錄。(躍耳娛樂提供)

四度榮獲金曲歌后、出道29年的蔡健雅，終於在2026年開春送給歌迷一份意義非凡的生日大禮。她首度推出個人影音作品《Let’s Depart！給世界最悠長的吻 演唱會實錄》，並在1月28日生日當天正式發行，讓無數曾被她的音樂陪伴、療癒的歌迷，得以珍藏這段深刻而溫柔的旅程。

蔡健雅是每張專輯都擁有跨世代高收聽、演唱會累積觀演人次破百萬的金曲常勝軍，出道至今竟從未發行過任何演唱會影音作品。對此，蔡健雅笑說：「一百年前就跟大家說好的作品，終於完成了！」

她坦言，以前不做影音產品的原因很多，包括很多心理障礙，比如對自己的要求、有過不了的關卡等等，尤其多年的聲音和身體不穩定所導致的表現不達預期，更是讓她對把演出「錄下來」心生恐懼：「只有一次機會紀錄，萬一當天聲音狀況不佳、拍攝角度不好，又不能重拍重錄，怎麼辦？」這次能突破心魔，蔡健雅笑說：「因為，時間到了！」

「Let’s Depart！給世界最悠長的吻」巡迴演唱會橫跨四年時間，在這段期間裡蔡健雅出了三張專輯，甚至跨界踏入影視配樂，她的音樂持續成長、進化、立體、有故事、有能量，「我很慶幸可以用音樂紀錄每一個階段的自己，在我最脆弱、最自我懷疑的時候，甚至想放棄做音樂。我問宇宙做音樂到底有什麼意義？然後靜下心來我聽到了這句話『你的任務就是來經歷人生，用音樂療癒人心』。」

她花了一年時間，親自擔任後期音樂製作，將現場原音特色完成，並進錄音室協同製作5.1聲道環繞音效，還邀請導演Birdy Nio進行影像剪輯。實體作品使用壓克力精裝盒包裝，選擇跨越碟片的全新載體USB來收錄影音內容。USB更是特地為蔡健雅開模打造，以世界是一面鏡子為理念，衍生出「雙面鏡」的專屬造型，每個細節都可見蔡健雅對首張影音產品的重視與誠意。

