蔡健雅迎51歲！跨界挑戰藝術領域 曬抄經照曝領悟：忠於自己地活著

金曲歌后蔡健雅28日迎來51歲生日，她在臉書分享了抄寫《心經》的照片，表示自己近來開始學習繪畫，也透露雙眼出現老花症狀，但也領悟到不需要凡事都做到完美，而是忠於自己地活著，相當有禪意。

她寫下：「不需要永遠正確、不容出錯。只要我是從心出發，願意信任自己的身體、雙手與內在的節奏，即使筆畫歪斜、字形不夠工整，每一筆，依然是有重量、有意義的。重要的不是結果，而是那份真誠的投入。」

蔡健雅28日迎來51歲生日。（圖／躍耳娛樂提供）

蔡健雅28日發文。（圖／翻攝自蔡健雅臉書）

她日前舉辦《Let’s Depart! 給世界最悠長的吻 演唱會實錄》演唱會限定特典USB也在28日發行，數位音樂同步上線，她笑稱希望大家可以透過這份作品感受到她的誠意，「沿著音樂的拋物線，把自己最真實原始的模樣找回來。」

她也坦言現在慶生對自己來說已經不是很看重的部份，「今年就跟經紀公司夥伴吃個晚餐簡單度過，連願望都不會設定，因為現在的狀態是想做什麼就去做，甚至常常會有意外的驚喜。現在夠忙了！隨心！」希望未來發掘出更多內在隱藏或未開拓的潛力，直呼：「畫畫就是我近期最大的驚喜！」

蔡健雅表示2026年將稍微減少工作量，改為選擇一些自己想做的演出。（圖／躍耳娛樂提供）

她坦言從小就很害怕畫畫，覺得自己沒有繪畫天賦，連直線都畫歪，但是兩個月前她看了一支關於Somatic arts身心學藝術的網路教學影片，透過閉眼塗鴉，並在線條分線處填上顏色，利用這些線條和顏色看出自己的心理和身體狀態。

之後她開始每天塗鴉，有時會發現一些悲傷或憤怒的情緒就浮現出來，潛意識裡「多餘未處理」的情緒逐漸釋放，同時放下面子，勇敢面對自己的不擅長，「我不批評也不准說自己不夠好，但每天會看一些繪畫教學，試著觀察線條的流動、人體骨骼肌肉構造、光影的共存等等，發現原來畫畫真的需要強大的敏銳觀察和空間邏輯，實在太適合我這種細節控！」

蔡健雅表示，音樂做了快30年，在現在這個人生階段還能跳躍到另一個藝術領域覺得很珍貴，「不知道未來會有什麼變化，但我非常享受這種從零學習的狀態。」表示2026年將稍微減少工作量，改為選擇一些自己想做的演出，透露未來有個「特別的計畫」正在籌備中，敬請大家期待。

